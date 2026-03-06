لقطة أثارت الجدل.. ماذا دار بين زيزو وتوروب خلال مباراة المقاولون؟

أثار تصرف نجم النادي الأهلي أحمد سيد زيزو، خلال مباراة فريقه أمام المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز، جدلاً واسعاً؛ بعدما بدا عليه الغضب عند خروجه من أرض الملعب خلال اللقاء.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الخميس، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز.

أهداف مباراة الأهلي والمقاولون

أحرز محمود حسن "تريزيجيه" هدف تقدم الأهلي ضد المقاولون العرب في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول، وأضاف إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 72.

فيما قلص محمد سالم النتيجة لصالح المقاولون في الدقيقة 85، قبل أن يختتم حسين الشحات الثلاثية الحمراء في الدقيقة 90+5 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 40 في المركز الثالث، بينما ظل المقاولون في المركز الـ17 برصيد 18 نقطة.



أزمة زيزو وتوروب

شهدت مباراة الأهلي والمقاولون، قرار المدير الفني الدنماركي ييس توروب باستبدال زيزو في الدقيقة 66، حيث دفع باللاعب التونسي محمد بن رمضان بدلاً منه؛ في محاولة لتنشيط الأداء خلال الشوط الثاني.

وبمجرد إعلان التبديل؛ ظهرت علامات الاستياء على وجه زيزو أثناء مغادرته أرض الملعب، إذ بدا غير راضٍ عن قرار المدرب بإخراجه من المباراة في هذا التوقيت.

ورصدت الكاميرات، موقفا أثار النقاش والجدل بين الجماهير والمتابعين، حيث مدّ المدرب ييس توروب يده لمصافحة اللاعب عقب خروجه، إلا أن زيزو اتجه مباشرة نحو مقاعد البدلاء دون أن يتبادل التحية مع الجهاز الفني.

وأثار هذا المشهد تساؤلات بين الجماهير ووسائل الإعلام حول ما إذا كان اللاعب قد تعمد تجاهل مصافحة مدربه، أم أن الأمر جاء نتيجة حالة الغضب التي سيطرت عليه في تلك اللحظة.

ومع ذلك، لم يصدر أي تعليق رسمي من النادي أو اللاعب يوضح تفاصيل ما حدث أو يفسر الموقف بشكل قاطع.

أهداف زيزو مع الأهلي

تأتي هذه الواقعة في وقت يسعى فيه زيزو إلى استعادة مستواه المعروف منذ انتقاله إلى الأهلي، حيث لم يقدم حتى الآن الأداء المنتظر منه بشكل كامل.

وتشير الإحصائيات إلى أن اللاعب سجل 4 أهداف فقط خلال 17 مباراة خاضها مع الفريق في مختلف البطولات منذ انضمامه، وهو رقم أقل من التوقعات التي صاحبت الصفقة.