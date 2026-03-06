قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريم فهمي : لم أتعرض للتحرش أبداً أثناء عملي مع طبيب أسنان
بيزيرا وشيكو بانزا يقودان الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري
أفشة ومابولولو يقودان الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك بالدوري
السما مليانة صواريخ .. موقف مفاجئ لـ أنغام في حفلها الجديد
سريلانكا تستلم سفينة إيرانية وتنقل 204 من بحارتها
استمرار الغضب الملحمي .. البيت الأبيض: نحتاج 6 أسابيع لتحقيق أهداف الحرب ضد إيران
لقطات من وصول حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي إلى برشلونة.. شاهد
التوفيق للطاعة.. خالد الجندي يوضح دليل محبة الله للعبد
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري
إعادة على منصب نقيب المهندسين بين ضاحي وعبد الغني.. والكفراوي يحسم القاهرة
تصعيد عسكري في شرق المتوسط .. مروحيات بريطانية مضادة للطائرات المسيرة تصل قبرص
رسميًا.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 وأول أيامه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لقطة أثارت الجدل.. ماذا دار بين زيزو وتوروب خلال مباراة المقاولون؟

زيزو
زيزو
أحمد أيمن

أثار تصرف نجم النادي الأهلي أحمد سيد زيزو، خلال مباراة فريقه أمام المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز، جدلاً واسعاً؛ بعدما بدا عليه الغضب عند خروجه من أرض الملعب خلال اللقاء.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الخميس، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز.

أهداف مباراة الأهلي والمقاولون

أحرز محمود حسن "تريزيجيه" هدف تقدم الأهلي ضد المقاولون العرب في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول، وأضاف إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 72.

فيما قلص محمد سالم النتيجة لصالح المقاولون في الدقيقة 85، قبل أن يختتم حسين الشحات الثلاثية الحمراء في الدقيقة 90+5 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 40 في المركز الثالث، بينما ظل المقاولون في المركز الـ17 برصيد 18 نقطة.


أزمة زيزو وتوروب

شهدت مباراة الأهلي والمقاولون، قرار المدير الفني الدنماركي ييس توروب باستبدال زيزو في الدقيقة 66، حيث دفع باللاعب التونسي محمد بن رمضان بدلاً منه؛ في محاولة لتنشيط الأداء خلال الشوط الثاني.

وبمجرد إعلان التبديل؛ ظهرت علامات الاستياء على وجه زيزو أثناء مغادرته أرض الملعب، إذ بدا غير راضٍ عن قرار المدرب بإخراجه من المباراة في هذا التوقيت. 

ورصدت الكاميرات، موقفا أثار النقاش والجدل بين الجماهير والمتابعين، حيث مدّ المدرب ييس توروب يده لمصافحة اللاعب عقب خروجه، إلا أن زيزو اتجه مباشرة نحو مقاعد البدلاء دون أن يتبادل التحية مع الجهاز الفني.

وأثار هذا المشهد تساؤلات بين الجماهير ووسائل الإعلام حول ما إذا كان اللاعب قد تعمد تجاهل مصافحة مدربه، أم أن الأمر جاء نتيجة حالة الغضب التي سيطرت عليه في تلك اللحظة. 

ومع ذلك، لم يصدر أي تعليق رسمي من النادي أو اللاعب يوضح تفاصيل ما حدث أو يفسر الموقف بشكل قاطع.

أهداف زيزو مع الأهلي

تأتي هذه الواقعة في وقت يسعى فيه زيزو إلى استعادة مستواه المعروف منذ انتقاله إلى الأهلي، حيث لم يقدم حتى الآن الأداء المنتظر منه بشكل كامل. 

وتشير الإحصائيات إلى أن اللاعب سجل 4 أهداف فقط خلال 17 مباراة خاضها مع الفريق في مختلف البطولات منذ انضمامه، وهو رقم أقل من التوقعات التي صاحبت الصفقة.

الأهلي أخبار الأهلي مباراة الأهلي والمقاولون أزمة زيزو توروب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

النادي الأهلي

عودة الفتي المدلل تنقذ توروب قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

ترشيحاتنا

مطار بغداد

هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة عسكرية بمطار بغداد

صاروخ إيراني

إسرائيل تنقذ سلحفاة مصابة بنزيف بسبب صاروخ إيراني

طهران

غارات إسرائيلية عنيفة.. انفجارات هائلة في طهران وتصاعد أعمدة من الدخان

بالصور

عصير الليمون في رمضان- ماذا يحدث للكوليسترول عند كسر الصيام به؟

فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول

ماذا قالت عبير فؤاد عن الخسوف والكسوف واقتران زحل ونبتون .. توقعات صادمة لهذه الدول

توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة

التمر باللبن في رمضان .. فئات ممنوعة من تناوله

التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع
التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع
التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع

لا تتجاهلها.. علامات صامتة تكشف ارتفاع هرمون الكورتيزول في الجسم

علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم
علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم
علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد