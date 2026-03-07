قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد جراحة بالأمعاء .. مى عز الدين تغادر المستشفى وتستكمل علاجها بالمنزل
حالتها تحسنت.. زوج مي عز الدين يعلن خروجها من المستشفى
دين على المزاج .. علي جمعة يرد على مرددي شائعة الفجر الكذاب
10 جنيهات .. ارتفاع جديد فى سعر الذهب عيار 21 اليوم 7-3-2026
السعودية: صاروخ باليستي إيراني يصيب منطقة غير مأهولة
من إيقاف لصدمة داخل جدران الاتحاد السكندري بعد قرار الفيفا .. ما القصة؟
محمد فريد: معدل الادخار الحالي 10% فقط ويجب سد الفجوة عبر الاستثمار الأجنبي
اللي هلاقيه فاطر هشلفط وشه .. القبض على حودة كرامة لتحريضه على العنف والبلطجة
أحب أكون أم.. رحمة أحمد: أستمتع بالحياة وتجاوز أي شيء يضايقني
بقوة 760 حصانًا.. مواصفات GMC سييرا الكهربائية وهذا سعرها عالميًا
جدول الليالي الوترية في رمضان 2026 وموعد ليلة القدر في مصر
بعد إيران.. ترامب يلوح بتغييرات كبيرة في كوبا.. ويؤكد: شكلها يقترب من النهاية
حوادث

اللي هلاقيه فاطر هشلفط وشه .. القبض على حودة كرامة لتحريضه على العنف والبلطجة

اللي هلاقيه فاطر هشلفط وشه .. القبض على حودة كرامة للتحريض على العنف والبلطجة ببني سويف
اللي هلاقيه فاطر هشلفط وشه .. القبض على حودة كرامة للتحريض على العنف والبلطجة ببني سويف

القت الأجهزة الأمنية القبض على شخص نشر فيديو يحرض على العنف والبلطجة تتنافى مع القيم المجتمعية حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق 

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام القائم على النشر بالتحريض على العنف والبلطجة بصورة تتنافى مع القيم المجتمعية .. ونشره صورة على ذات حسابه يحمل خلالها أسلحة بيضاء.

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه (عاطل- مقيم بمحافظة بنى سويف) ، وبحوزته (الأسلحة البيضاء الظاهرة بالصورة المُشار إليها) وبمواجهته إعترف بنشره الصورة ومقطع الفيديو المُشار إليهما على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بقصد الاستعراض وتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة ، وحذفه المقطع عقب ذلك خشية تعرضه للمساءلة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية اخبار وزارة الداخلية مديرية امن بني سويف

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

