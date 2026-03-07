اللي هلاقيه فاطر هشلفط وشه .. القبض على حودة كرامة لتحريضه على العنف والبلطجة

القت الأجهزة الأمنية القبض على شخص نشر فيديو يحرض على العنف والبلطجة تتنافى مع القيم المجتمعية حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام القائم على النشر بالتحريض على العنف والبلطجة بصورة تتنافى مع القيم المجتمعية .. ونشره صورة على ذات حسابه يحمل خلالها أسلحة بيضاء.

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه (عاطل- مقيم بمحافظة بنى سويف) ، وبحوزته (الأسلحة البيضاء الظاهرة بالصورة المُشار إليها) وبمواجهته إعترف بنشره الصورة ومقطع الفيديو المُشار إليهما على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بقصد الاستعراض وتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة ، وحذفه المقطع عقب ذلك خشية تعرضه للمساءلة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.