رفضت الضرة.. زوج يشغل النار في زوجتة بالاسماعيلية

بعد جراحة بالأمعاء .. مى عز الدين تغادر المستشفى وتستكمل علاجها بالمنزل
حالتها تحسنت.. زوج مي عز الدين يعلن خروجها من المستشفى
دين على المزاج .. علي جمعة يرد على مرددي شائعة الفجر الكذاب
10 جنيهات .. ارتفاع جديد فى سعر الذهب عيار 21 اليوم 7-3-2026
السعودية: صاروخ باليستي إيراني يصيب منطقة غير مأهولة
من إيقاف لصدمة داخل جدران الاتحاد السكندري بعد قرار الفيفا .. ما القصة؟
محمد فريد: معدل الادخار الحالي 10% فقط ويجب سد الفجوة عبر الاستثمار الأجنبي
اللي هلاقيه فاطر هشلفط وشه .. القبض على حودة كرامة لتحريضه على العنف والبلطجة
أحب أكون أم.. رحمة أحمد: أستمتع بالحياة وتجاوز أي شيء يضايقني
بقوة 760 حصانًا.. مواصفات GMC سييرا الكهربائية وهذا سعرها عالميًا
جدول الليالي الوترية في رمضان 2026 وموعد ليلة القدر في مصر
بعد إيران.. ترامب يلوح بتغييرات كبيرة في كوبا.. ويؤكد: شكلها يقترب من النهاية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها في التعامل مع الوقائع الجنائية التي تهدد استقرار المجتمع، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن تفاصيل واقعة مؤسفة شهدتها إحدى المناطق السكنية في الإسماعيلية، بعد تصاعد خلافات أسرية بين زوجين انتهت بحادث مأساوي أثار حالة من الصدمة بين الأهالي.

وفي واقعه مأساوية قبل الافطار بمنطقة المحطة الجديدة في الإسماعيلية، أقدم زوج على إشعال النار في زوجته داخل مسكنهما، إثر خلافات أسرية حادة نشبت بينهما خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت روايات أولية أن المشاكل بدئت بعد ارتباط الزوج بفتاة أخرى وإبدائه رغبته في الزواج منها وإقامتها داخل الشقة نفسها التي تقيم فيها زوجته، وهو ما قوبل برفض قاطع من الزوجة، الأمر الذي أدى إلى تكرار الخلافات والمشادات بين الطرفين.

وفي يوم الواقعة، تجدد الخلاف بينهما قبل أذان المغرب بدقائق، وتطور إلى مشاجرة عنيفة داخل المنزل، حيث أقدم الزوج في لحظة غضب على سكب مادة قابلة للاشتعال على زوجته وإضرام النار فيها، ما أسفر عن إصابتها بحروق بالغة.

وتم نقل الزوجة على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية، بينما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وتباشر الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث بشكل كامل، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات الواقعة والاستماع إلى أقوال الشهود، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، فيما تتلقى الزوجة المصابة الرعاية الطبية اللازمة، وسط متابعة من الجهات المعنية للحالة الصحية وتطورات القضية.

