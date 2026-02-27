قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى
كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير
بث مباشر لـ صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بحضور الرئيس السيسي
خبراء الضرائب: مصر اقتربت من الاكتفاء الذاتي في السكر.. لكن المصانع تعاني
موعد خسوف القمر الكلي في رمضان 2026
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي
لتعزيز التنسيق الإقليمي.. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية
تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في دهس مهندس مواطنين بسيارة العلم الاسرائيلي
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة
لماذا تتصاعد المواجهات بين أفغانستان وباكستان مجددًا؟ | تقرير
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى نصر العاشر من رمضان
الزراعة: التوسع في المنافذ لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار وتخفيضات 30%
أخبار العالم

الدولية للطاقة الذرية : دخول وقف إطلاق نار محلي قرب محطة زابوروجيا حيز التنفيذ

محمود نوفل


أعلنت ‏الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول وقف إطلاق نار محلي قرب محطة زابوروجيا حيز التنفيذ لإصلاح خطوط كهرباء.

وقالت ‏الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان لها : نعمل على إزالة الألغام في المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيا لضمان وصول فرق الصيانة بأمان.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن الوضع الأمني في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، شهد بعض التحسن، لكنه ما زال هشًّا.

وقال جروسي، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الإخبارية الروسية، ردًّا على سؤال حول ما إذا كان يتم الامتثال للمبادئ الخمسة المتعلقة بالسلامة النووية في المحطة والتي اقترحتها الوكالة في وقت سابق: "لا يمكننا التأكد بعد، فكل يوم يمثل تحديًا بالنسبة لنا، لقد شهدنا حتى الآن بعض التحسن، لكن الوضع ما زال هشًّا للغاية في زابوروجيه.

وأشار جروسي إلى أنه في الوقت الحالي، لم تتعرض المحطة لأي قصف، مضيفًا "لكن ذلك قد يحدث في أي لحظة. هذه منطقة حرب".

وأوضح جروسي أنه يعتزم عقد لقاءات مع وفود روسيا وأوكرانيا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع لمناقشة الوضع الأمني في محطة زابوروجيه النووية.

