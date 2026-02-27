

أعلنت ‏الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول وقف إطلاق نار محلي قرب محطة زابوروجيا حيز التنفيذ لإصلاح خطوط كهرباء.

وقالت ‏الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان لها : نعمل على إزالة الألغام في المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيا لضمان وصول فرق الصيانة بأمان.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن الوضع الأمني في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، شهد بعض التحسن، لكنه ما زال هشًّا.

وقال جروسي، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الإخبارية الروسية، ردًّا على سؤال حول ما إذا كان يتم الامتثال للمبادئ الخمسة المتعلقة بالسلامة النووية في المحطة والتي اقترحتها الوكالة في وقت سابق: "لا يمكننا التأكد بعد، فكل يوم يمثل تحديًا بالنسبة لنا، لقد شهدنا حتى الآن بعض التحسن، لكن الوضع ما زال هشًّا للغاية في زابوروجيه.

وأشار جروسي إلى أنه في الوقت الحالي، لم تتعرض المحطة لأي قصف، مضيفًا "لكن ذلك قد يحدث في أي لحظة. هذه منطقة حرب".

وأوضح جروسي أنه يعتزم عقد لقاءات مع وفود روسيا وأوكرانيا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع لمناقشة الوضع الأمني في محطة زابوروجيه النووية.