أفادت وزارة الدفاع الروسية ، أن القوات الروسية حررت منطقتين في زابوروجيا ودونيتسك الشعبية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت الدفاع الروسية ، في بيان لها، أن "وحدات المجموعة القتالية المركزية سيطرت على بلدة توريتسكوي في منطقة دونيتسك من خلال عمليات عسكرية، وتقدمت وحدات المجموعة القتالية الشرقية إلى عمق الدفاعات الأوكرانية وسيطرت على بلدة بتروفكا في منطقة زابوروجيا".

وفقد الجيش الأوكراني ما يقرب من 1205 جندياً في معارك مع القوات الروسية في جميع مناطق خط المواجهة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك وفقاً لأحدث البيانات المتعلقة بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية.

وتُظهر أحدث الأرقام أن الجيش الأوكراني خسر أكثر من 90 جندياً ومحطة تشويش في منطقة مسؤولية مجموعة القتال الشمالية الروسية، وأكثر من 150 جندياً وخمس مركبات قتالية مدرعة في منطقة مسؤولية مجموعة القتال الغربية، ونحو 130 جندياً ومركبة قتال مشاة ألمانية الصنع في منطقة مسؤولية مجموعة القتال الجنوبية.

وتشير أحدث الأرقام إلى أن الجيش الأوكراني خسر خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 420 جندياً و13 مركبة قتالية مدرعة في منطقة مسؤولية مجموعة القتال المركزية الروسية، ونحو 375 جندياً ومدفعاً ميدانياً في منطقة مسؤولية مجموعة القتال الشرقية، ونحو 40 جندياً ومحطة تشويش في منطقة مسؤولية مجموعة القتال دنيبر.

وشنت القوات الروسية ، هجمات على البنية التحتية للنقل التابعة للجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي.

وأفادت الدفاع الروسية بأن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 47 طائرة مسيرة أوكرانية وأربع قنابل ذكية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة: "أسقطت قدرات الدفاع الجوي أربع قنابل جوية موجهة، وصاروخاً من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة HIMARS أمريكي الصنع، و47 طائرة بدون طيار ثابتة الجناح".