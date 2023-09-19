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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع الأمني في محطة زابوروجيه ما زال هشًّا

جروسي
جروسي

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوضع الأمني في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، شهد بعض التحسن، لكنه ما زال هشًّا.

وقال غروسي، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الإخبارية الروسية، ردًّا على سؤال حول ما إذا كان يتم الامتثال للمبادئ الخمسة المتعلقة بالسلامة النووية في المحطة والتي اقترحتها الوكالة في وقت سابق: "لا يمكننا التأكد بعد، فكل يوم يمثل تحديًا بالنسبة لنا، لقد شهدنا حتى الآن بعض التحسن، لكن الوضع ما زال هشًّا للغاية في زابوروجيه.

وأشار غروسي إلى أنه في الوقت الحالي، لم تتعرض المحطة لأي قصف، مضيفًا "لكن ذلك قد يحدث في أي لحظة. هذه منطقة حرب".

وأوضح غروسي أنه يعتزم عقد لقاءات مع وفود روسيا وأوكرانيا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع لمناقشة الوضع الأمني في محطة زابوروجيه النووية.

يذكر أن الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، بدأ في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل الـ"ناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".

وأكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

الجمعية العامة للأمم المتحدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية جنوب دونيتسك دبابات ليوبارد روسيا وأوكرانيا رافائيل غروسي

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