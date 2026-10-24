حزب الوعي يدين الاعتداء الإرهابي على كنيسة بـ الكرك ويؤكد تضامنه مع الأردن

أعرب حزب الوعي، برئاسة النائب الدكتور باسل عادل، عن بالغ إدانته واستنكاره للاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف إحدى الكنائس في محافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، في جريمة مرفوضة تتنافى مع كافة القيم الإنسانية وتعاليم الأديان السماوية التي تدعو إلى السلام والتسامح وصون النفس البشرية.

ادانة حادث الكرك

وأكد الحزب تضامنه الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، قيادةً وشعبًا، في مواجهة هذا العمل الإجرامي، مشددًا على أن استهداف دور العبادة والاعتداء على الأبرياء يمثلان جريمة ضد الإنسانية، ومحاولة آثمة للنيل من قيم التعايش المشترك والوحدة الوطنية، وبث الفرقة والكراهية بين أبناء المجتمع الواحد.

وشدد حزب الوعي على أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأن مواجهة الفكر المتطرف والعنف تتطلب تضافر جهود ا

لدول والمجتمعات، وترسيخ ثقافة التسامح وقبول الآخر، وحماية حق الإنسان في الحياة وممارسة شعائره الدينية بأمان وحرية.

وتقدم الحزب بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، وإلى الشعب الأردني الشقيق، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وداعيًا الله أن يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية ومصر وسائر الدول العربية من كل سوء، وأن يديم على الأردن وشعوبه نعمة الأمن والأمان والاستقرار.