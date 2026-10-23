الأردن يعلن الحداد العام 3 أيام على ضحايا الاعتداء الإرهابي على كنيسة بمحافظة الكرك

أعلن رئيس الوزراء الأردني، الدكتور جعفر حسان، الحداد العام في جميع أنحاء المملكة لمدة 3 أيام، اعتبارًا من اليوم، على أرواح ضحايا الاعتداء الإرهابي على كنيسة الروم الأرثوذكس في قرية "حمود" بمحافظة الكرك.

جاء ذلك في بيان لرئيس الوزراء الأردني، اليوم الجمعة، والذي قضى بتنكيس الأعلام فوق مباني الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة طوال فترة الحداد، تعبيرًا عن حزن الأردنيين وتضامنهم في هذا المصاب الأليم.

وأعربت الحكومة الأردنية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وذويهم، ولأهالي محافظة الكرك وسائر أنحاء المملكة، داعية الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.