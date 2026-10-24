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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد تحرك التضامن.. الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الإعتداء على ذوى الإعاقة

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لفيديو، تظهر فيه سيدة تقوم بالاعتداء بالضرب على شقيقتها التي تعاني من إعاقة.

 الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة وفريق التدخل السريع

ونستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة الاعتداء على ذوي الاعاقة طبقا للقانون .

عقوبة تعريض ذوي الاعاقة للخطر



واعتبر القانون الشخص أو الطفل ذي الإعاقة معرضًا للخطر في عدد من الحالات، من بينها حبسه أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له، فضلًا عن تعريضه للعنف أو الإهانة أو الاستغلال أو استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر به دون مسوغ قانوني.

كما شملت حالات التعرض للخطر الاعتداء على الأطفال ذوي الإعاقة داخل دور الرعاية أو المؤسسات التعليمية، وعدم توفير وسائل الإتاحة والتهيئة المناسبة لهم، أو إيداعهم في مؤسسات بغرض التخلص منهم بسبب إعاقتهم، مؤكدًا أن هذه الأفعال تستوجب المساءلة القانونية حمايةً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصونًا لكرامتهم.

ويعاقب كل من يرتكب أيًا من الأفعال التي تعرض الشخص أو الطفل ذي الإعاقة للخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك عن الجرائم المنصوص عليها بالمادة (46) من القانون.

مواقع التواصل الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي ذوي الإعاقة إعاقة

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