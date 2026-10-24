بيراميدز يواجه المريخ بنتيو بالقاهرة.. غيابات مؤثرة قبل حسم بطاقة التأهل الأفريقي

تتجه أنظار بيراميدز إلى مواجهة المريخ بنتيو، بطل جنوب السودان، في الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الدفاع الجوي، ضمن إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الفريق المصري إلى استثمار نتيجة الذهاب وحجز مقعده في الدور التالي من البطولة.

ويدخل بيراميدز اللقاء بأفضلية الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف، سجله محمود صابر في الدقيقة 30 خلال المواجهة التي أقيمت على استاد جوبا الدولي، ليصبح الفريق السماوي بحاجة إلى الحفاظ على تقدمه في مجموع المباراتين من أجل مواصلة مشواره القاري.

ورغم أفضلية النتيجة، يواجه الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي رولاني موكوينا تحديًا يتمثل في غياب عدد من اللاعبين، وهو ما يفرض ضرورة إجراء تعديلات على التشكيل، خصوصًا في الخط الدفاعي، لضمان جاهزية الفريق للتعامل مع محاولات المنافس.

ويغيب إياد العسقلاني عن المباراة بسبب الإيقاف، بعد حصوله على الإنذار الثالث في لقاء الذهاب، كما لن يكون محمود مرعي متاحًا للسبب نفسه، فيما يغيب أحمد توفيق بداعي الإصابة، لتتقلص الخيارات المتاحة أمام موكوينا قبل المواجهة الحاسمة.

ويعمل المدير الفني على تجهيز العناصر البديلة ومنحها الأدوار المناسبة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين التأمين الدفاعي والفاعلية الهجومية، لتفادي منح الفريق الجنوب سوداني فرصة العودة إلى أجواء المنافسة.

ويأمل بيراميدز في إنهاء المواجهة دون تعقيدات، مستفيدًا من اللعب على أرضه وبين جماهيره، خاصة أن حسم التأهل يمثل خطوة مهمة في مشوار الفريق نحو المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا، وتحقيق طموحاته القارية هذا الموسم.