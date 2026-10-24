قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يحضر ميسي كلاسيكو برشلونة وريال مدريد من كامب نو؟
الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن جلسات منتدى مصر على مدار 6 أيام
أبرزها رولكس وهيرميس.. متاجر فرنسا تتحصن قبل موجة احتجاجات اليوم
وائل جمعة عن تجديد عقد محمد هاني : عرضنا لسه موجود "| خاص
الرماية وحدائق الأهرام.. موعد افتتاح أولى مراحل مترو الهرم
الأهلي مش ماكينة ATM.. إعلامي ينتقد عموتة ويطالب بمحاسبة لاعبي الأهلي
هل قرر وزير التربية والتعليم إلغاء الإدارات التعليمية؟|رد حاسم من الوزارة الآن
بحضور الرئيس السيسي.. بدء الحفل الختامي لـ منتدى مصر 2026
بالأسماء..محافظ الشرقية يعتمد الأحوزة العمرانية لـ 53 قرية في 6مراكز
استقرار أسعار الذهب في الصاغة اليوم السبت.. كم يسجل عيار 21؟
1.2مليون يورو.. الأهلي يتحرك لضم أشرف عبادة في يناير بطلب من عموتة | خاص
أبو الدهب يطالب الزمالك بعرض ناصر منسي للبيع.. وأحمد سليمان يرد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يواجه المريخ بنتيو بالقاهرة.. غيابات مؤثرة قبل حسم بطاقة التأهل الأفريقي

بيراميدز
بيراميدز
إسراء أشرف

تتجه أنظار بيراميدز إلى مواجهة المريخ بنتيو، بطل جنوب السودان، في الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الدفاع الجوي، ضمن إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الفريق المصري إلى استثمار نتيجة الذهاب وحجز مقعده في الدور التالي من البطولة.

ويدخل بيراميدز اللقاء بأفضلية الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف، سجله محمود صابر في الدقيقة 30 خلال المواجهة التي أقيمت على استاد جوبا الدولي، ليصبح الفريق السماوي بحاجة إلى الحفاظ على تقدمه في مجموع المباراتين من أجل مواصلة مشواره القاري.

ورغم أفضلية النتيجة، يواجه الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي رولاني موكوينا تحديًا يتمثل في غياب عدد من اللاعبين، وهو ما يفرض ضرورة إجراء تعديلات على التشكيل، خصوصًا في الخط الدفاعي، لضمان جاهزية الفريق للتعامل مع محاولات المنافس.

ويغيب إياد العسقلاني عن المباراة بسبب الإيقاف، بعد حصوله على الإنذار الثالث في لقاء الذهاب، كما لن يكون محمود مرعي متاحًا للسبب نفسه، فيما يغيب أحمد توفيق بداعي الإصابة، لتتقلص الخيارات المتاحة أمام موكوينا قبل المواجهة الحاسمة.

ويعمل المدير الفني على تجهيز العناصر البديلة ومنحها الأدوار المناسبة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين التأمين الدفاعي والفاعلية الهجومية، لتفادي منح الفريق الجنوب سوداني فرصة العودة إلى أجواء المنافسة.

ويأمل بيراميدز في إنهاء المواجهة دون تعقيدات، مستفيدًا من اللعب على أرضه وبين جماهيره، خاصة أن حسم التأهل يمثل خطوة مهمة في مشوار الفريق نحو المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا، وتحقيق طموحاته القارية هذا الموسم.

بيراميدز المريخ بنتيو اخبار بيراميدز نادي بيراميدز دوري أبطال أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحد الأدنى للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاشات رسميًا.. هتقبض كام أول يناير؟

علي ماهر

إعلامي يكشف عن مدرب مصري مرشح لخلافة عموتة في الأهلي.. ما السبب؟

زفاف مصطفى شوبير

علقة موت ..رامز جلال يثير الجدل في زفاف مصطفى شوبير.. ماذا حدث؟

خالد الغندور

بعد خروج صنداونز.. رسالة عاجلة من خالد الغندور لـ لاعبي الزمالك

المتهمين

الزوج اعتدى والطليق صوّر.. الأمن يكشف كواليس فيديو سيدة الإسماعيلية

حفل زفاف مصطفي شوبير

هل انتهت الخلافات؟.. رقص أحمد شوبير مع عصام الحضري في حفل زفاف مصطفى

جوهر نبيل

بعد ضربه لها بإنجلترا.. وزير الرياضة يوجه بوقف مدرب زينة فاروق لاعبة تنس الطاولة

مودي شلاطة

القناة: لن نبيع شلاطة بأقل من 100 مليون.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي

ترشيحاتنا

الصلاة

ماذا يفعل من ترك الصلاة فترة من حياته ثم تاب؟.. الأزهر يجيب

الجامع الأزهر

اليوم.. الجامع الأزهر ينظم ندوة صناعة البيئة المحفزة للمتعلم ضمن ملتقى المرأة

السبت والجمعة في القرآن

لماذا ذكر السبت والجمعة في القرآن بأسمائهما؟.. الشعراوي: لـ10 أسباب

بالصور

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة بانتظام؟..7 فوائد مهمة للصحة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

البانيه بيشرب زيت كتير؟.. أخطاء تجنبيها عند القلي أبرزها كثرة التقليب

البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي

صلصة الطماطم حامضة؟.. حيل بسيطة لضبط المذاق أفضل من المحلات

صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد