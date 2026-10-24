ميسي يضحك على إهانة جماهير ريال مدريد.. رد فعل غير متوقع في حكاية من البرنابيو

كشف إيدو جارسيا، مدير إذاعة "راديو إستاديو" الإسبانية، عن كواليس موقف جمعه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، بعدما أخبره بإحدى العبارات المسيئة التي رددها أحد مشجعي ريال مدريد ضده خلال مباراة كلاسيكو سابقة على ملعب سانتياجو برنابيو.

وروى جارسيا تفاصيل الواقعة خلال حديثه في البرنامج الإذاعي "Más de Uno"، موضحًا أن العاملين في الإذاعة اضطروا في إحدى مباريات برشلونة وريال مدريد إلى التواجد بين الجماهير، على خلفية خلافات سابقة بشأن دخول الإذاعات إلى الملاعب.

وخلال اللقاء، التقط أحد الميكروفونات هتافًا من مشجع مدريدي استهدف ميسي بكلمة "هرمون"، في إشارة إلى العلاج الهرموني الذي خضع له اللاعب خلال طفولته.

وأوضح جارسيا أنه التقى ميسي لاحقًا في معرض بمدينة برشلونة، خلال مناسبة مرتبطة بتقديم حذاء جديد للنجم الأرجنتيني، وهناك سأله ميسي عما يقوله عنه المشجعون في العاصمة الإسبانية.

وعندما نقل له جارسيا تفاصيل الهتاف الذي سمعه في البرنابيو، جاءت المفاجأة في رد فعل ميسي، الذي انفجر ضاحكًا بدلًا من إظهار الغضب أو الانزعاج، وفقًا لرواية مدير الإذاعة الإسبانية.

وتسلط هذه الحكاية الضوء على طريقة تعامل ميسي مع أحد المواقف المسيئة التي تعرض لها خلال مسيرته، بالتزامن مع الاهتمام الإعلامي المتزايد بإنجازاته الكروية والإنسانية، عقب حصوله على جائزة أميرة أستورياس للرياضة.