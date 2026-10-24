أحمد الصغيري: مشاركة زد في الكونفدرالية إنجاز تاريخي

أكد أحمد الصغيري لاعب نادي زد إف سي الحالي وأسوان وفاركو السابق، أن الإصابة التي حدثت له في مباراة القناة هي قضاء وقدر ، وهو راض بقضاء الله وقدره ويستعد بكل قوة من أجل العودة في أسرع وقت، مشددًا على أن الفريق بدأ الموسم بشكل جيد خصوصًا في كأس الكونفدرالية، ويستعد بكل قوة لمباراة العودة أمام عزام يونايتد التنزاني.

وتابع "الصغيري"، في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أتمنى التوفيق للجهاز الفني واللاعبين في مباراة العودة أمام عزام يونايتد هناك، ربنا يكرمهم ويوفقهم ويعودوا ببطاقة التأهل للدور التالي، هم لاعبين رجال ونحن نستحق التأهل.

وأضاف لاعب فاركو السابق: الموسم الحالي بالنسبة لنا كفريق مختلف، مشاركتنا في الكونفدرالية كانت مرحلة جديدة سعينا إليها من فترة، مشاركة تاريخية للجميع إدارة وجهاز فني وإداري ولاعبين، والحمد لله كلنا مركزين في البطولة ونتمنى الوصول فيها لأبعد نقطة، وإن شاء الله نتمكن من الظهور بشكل جيد في كل البطولات الدوري وكأس مصر وكأس العاصمة والكونفدرالية، الأمر صعب جدًا ويحتاج لمجهود كبير لكننا سنحاول بأقصى ما لدينا ومعنا جهاز فني على أعلى مستوى وإدارة مميزة.

واختتم أحمد الصغيري حديثه: تواجد اللاعبين الكبار يمنحنا أفضلية، الجميع صغار وجدد ولاعبين متواجدين يكتسب الخبرات من اللاعبين الكبار في الفريق، أغلبهم لاعبين رائعين قضوا سنوات طويلة في الدوري الممتاز ولعبوا لأندية القمة وبالتالي كل هذه خبرات تفيدنا كمجموعة، كلنا فريق واحد وهدفنا واحد، وإن شاء الله نستطيع تشريف نادي زد هذا الموسم وتحقيق طموحات وأهداف النادي.