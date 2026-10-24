الأهلي مش ماكينة ATM.. إعلامي ينتقد عموتة ويطالب بمحاسبة لاعبي الأهلي

شن الإعلامي محمد فارس هجومًا حادًا على لاعبي الأهلي والجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، عقب التعادل أمام القناة بنتيجة 3-3، معربًا عن غضبه من تراجع أداء الفريق، ومطالبًا بتجميد مستحقات اللاعبين وخصم جزء منها بسبب التقصير، إلى جانب منح الفرصة للعناصر الشابة التي تسعى لإثبات نفسها.

وكتب محمد فارس، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أنه يؤيد تجميد مستحقات اللاعبين وخصم جزء منها، معتبرًا أن هذه الإجراءات قد تمثل وسيلة لمحاسبة المقصرين، لكنها لا تمثل سوى نصف الحل، بينما تكمن المشكلة الأخرى في القرارات الفنية للمدير الفني.

وانتقد فارس تصريحات عموتة خلال المؤتمر الصحفي، والتي أشار فيها إلى أن أحد أسباب تأخره في إجراء التغييرات هو حرصه على الحالة النفسية للاعبين، متسائلًا: «طيب يا سيدي، مين يحافظ على نفسيتنا إحنا؟! مين يوصل للاعب رسالة إنه مقصّر وإنه ميستحقش يكمل دقيقة واحدة في الملعب؟!».

واستشهد الإعلامي بمواقف إمام عاشور وزيزو مع منتخب مصر، متسائلًا عن سبب عدم تأثر الحالة النفسية للاعبين عندما يتعرضون للتغيير أو يجلسون على مقاعد البدلاء في المنتخب، بينما يرى أن الجهاز الفني للأهلي يتعامل بحذر مع استبدالهم خلال المباريات.

كما انتقد استمرار إمام عاشور في الملعب خلال مواجهة القناة، رغم ما وصفه بضعف مردوده، مؤكدًا أن الاعتماد على إمكانية تغيير اللاعب لنتيجة المباراة في أي لحظة قد يؤدي إلى إهدار وقت ثمين إذا لم يحدث ذلك.

وقال فارس إنه سبق أن طالب بمنح الفرصة للاعبين الشباب، وعلى رأسهم محمد عبدالله وعمر سيد معوض، مشيرًا إلى أن وجود عناصر شابة تقدم مجهودًا كبيرًا قد يساعد في زيادة المنافسة داخل الفريق، ويدفع اللاعبين الأساسيين إلى تحسين مستواهم.

وتساءل عن أسباب عدم منح محمود صلاح، الذي أشار إلى فوزه بجائزة أفضل لاعب في بطولة شمال أفريقيا للشباب، فرصة المشاركة على حساب اللاعبين الذين لا يقدمون المستوى المنتظر، مؤكدًا أن معيار المشاركة يجب أن يرتبط بالمجهود والأداء داخل الملعب.

وشدد فارس على أن خصم المستحقات أو تجميدها لن يحقق النتائج المرجوة إذا لم يصاحبه تدخل فني حاسم من المدير الفني، من خلال استبدال اللاعبين المقصرين ومنح الفرصة لمن يثبت أحقيته بالمشاركة.

وأضاف أنه لا يمانع الاعتماد على لاعبين أقل من حيث الإمكانات الفنية، إذا كانوا يقدمون أقصى ما لديهم داخل الملعب ويحترمون الجماهير، مؤكدًا أن الجمهور يمكن أن يساند الفريق عندما يرى اللاعبين يبذلون جهدًا حقيقيًا من أجل تحقيق الفوز.

واختتم محمد فارس حديثه بالتأكيد على أن الأهلي لا يملك ما يخسره إذا منح الفرصة لعناصر شابة تسعى لإثبات نفسها، خاصة في ظل الانتقادات التي طالت عددًا من اللاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة، معتبرًا أن المرحلة الحالية تتطلب محاسبة المقصرين وإعادة تقييم الاختيارات الفنية، من أجل استعادة مستوى الفريق وإرضاء جماهيره.