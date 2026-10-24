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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في الصاغة اليوم السبت.. كم يسجل عيار 21؟

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

حافظت أسعار الذهب على استقرارها في محلات الصاغة المصرية خلال تعاملات اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، دون تغييرات ملحوظة في أسعار الأعيرة المختلفة، بحسب آخر تحديث للأسعار.

أسعار الذهب فى تعاملات السبت

سجل متوسط سعر الذهب نحو 6300 جنيه، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7200 جنيه للشراء و7142 جنيهًا للبيع.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 6600 جنيه للشراء و6547 جنيهًا للبيع، بينما سجل عيار 21 نحو 6300 جنيه للشراء و6250 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18 و14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5400 جنيه للشراء و5357 جنيهًا للبيع، فيما سجل عيار 14 نحو 4200 جنيه للشراء و4166 جنيهًا للبيع.

الجنيه الذهب والأوقية

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 50 ألفًا و400 جنيه للشراء و50 ألف جنيه للبيع.

وعلى المستوى العالمي، بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4020 دولارًا للشراء و4019 دولارًا للبيع، وفقًا لآخر تحديث منشور.

الذهب سعر الذهب اسعار الذهب

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