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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وائل جمعة عن تجديد عقد محمد هاني : عرضنا لسه موجود "| خاص

محمد هاني
محمد هاني
عمرو مصطفى

كشف وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة حسم محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، موقفه من تجديد عقده خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الأنباء التي ترددت بشأن التوصل لاتفاق بين الطرفين خلال رحلة الفريق إلى أوغندا لخوض مباراة كيتارا الأوغندي.

وائل جمعة يكشف تطورات تجديد عقد محمد هاني 

 

وقال وائل جمعة، في تصريحات خاصة، إن ملف تجديد عقد محمد هاني لم يشهد أي تطورات جديدة حتى الآن، مؤكدًا أن العرض الذي قدمته إدارة الأهلي للاعب لا يزال قائمًا، في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تجديد التعاقد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن العرض المالي المقدم لمحمد هاني يتوافق مع سقف الرواتب الذي حددته إدارة النادي داخل غرفة ملابس الفريق، في إطار سياسة الحفاظ على التوازن المالي بين اللاعبين، وعدم إحداث تفاوت في العقود بصورة تؤثر على استقرار الفريق.

واختتم وائل جمعة تصريحاته بالتأكيد على أن عرض الأهلي لا يزال متاحًا أمام محمد هاني، بينما لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، لتظل المفاوضات مفتوحة خلال الفترة المقبلة، في انتظار حسم موقف اللاعب بصورة رسمية.

محمد هاني الأهلي أخبار الأهلي وائل جمعة

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