نائب: إنهاء مشروعات حياة كريمة بحلول 2030 يعكس حرص الدولة على تنمية الريف

أكد النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بحد أقصى عام 2030، تعكس اهتمام القيادة السياسية باستكمال مسيرة تطوير الريف المصري وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأوضح «قدح» أن تحديد عام 2030 موعداً نهائياً يضع هدفاً واضحاً أمام الجهات المعنية لتسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز التنسيق، بما يضمن وصول ثمار التنمية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن المبادرة أحدثت نقلة نوعية في البنية الأساسية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتعليم والصحة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الالتزام بالجداول الزمنية، والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، مع الضمان الكامل لكفاءة تشغيل المنشآت بعد الانتهاء منها لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد النائب على أن تنمية الريف ترتبط وثيقاً بدعم الاقتصاد المحلي، مؤكداً أهمية ربط مشروعات البنية التحتية بالأنشطة الإنتاجية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وتحسين مستوى معيشة الأسر المصرية.