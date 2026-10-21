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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إسكان النواب: التزام الدولة بإنهاء "حياة كريمة" بحلول 2030 يعكس الإرادة السياسية لتحسين مستوى الخدمات المعيشية

النائب محمود طاهر
النائب محمود طاهر

أشاد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالرؤية الشاملة والتوجيهات الهامة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في جلسة "التنمية الحضرية والعمرانية" ضمن فعاليات "منتدى مصر 2026"، مؤكداً أن ما حققته الدولة المصرية منذ عام 2014 في قطاعات البنية التحتية، والنقل، وتطوير عواصم المحافظات، والقضاء على العشوائيات، وإنشاء 61 مدينة جديدة، يمثل إنجازاً تاريخياً بكل المقاييس استطاع إعادة توزيع الخريطة السكانية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أن تأكيد السيد الرئيس على ضرورة الالتزام بالانتهاء من كافة المشروعات الخاصة بمبادرة "حياة كريمة" بحد أقصى عام 2030 يعكس الإرادة السياسية القوية للدولة في إحداث تحول جذرى ومستدام في مستوى الخدمات المعيشية والبنية التحتية داخل قرى الريف المصري، وتخفيف الأعباء عن كاهل ملايين المواطنين، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وثمن النائب محمود طاهر الطرح الواقعي والموضوعي الذي قدمه السيد الرئيس بشأن معالجة تحديات التنمية العمرانية، مشيراً إلى أن حصر التمركز السكاني التاريخي على نسبة لا تتجاوز 7% من مساحة مصر خلق أعباء وتداعيات غير إنسانية وبيئية واقتصادية صعبة، وهو ما نجحت الدولة في مواجهته من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي التي بلغت نحو 1.96 مليون وحدة سكنية، فضلاً عن جهود تطوير القاهرة الخديوية والمدن الكبرى وعواصم المحافظات في 13 محافظة.

تنفيذ أربعة مشروعات كبرى

وأشار أمين سر لجنة الإسكان إلى أن إعلان الاتفاق على هامش المنتدى لتنفيذ أربعة مشروعات كبرى بقيمة 11 تريليون جنيه (تتضمن مشروعات سكنية وصناعية ولوجستية وساحلية مثل شمال مدينتي، ومشروع الإسكندرية، ومشطقة أبو قير، والساحل الشمالي) يؤكد حرص الدولة على دعم وتمكين القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الشراكات الكبرى لضخ استثمارات حقيقية توفر فرص العمل وتدعم الاقتصاد القومي.

وفي ختام بيانه، أكد النائب محمود طاهر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب ستواصل دورها التشريعي والرقابي لدعم كافة مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية والمبادرات الرئاسية الطموحة، داعياً كافة مؤسسات المجتمع ووسائل الإعلام إلى مواصلة توعية الرأي العام بحقائق جهود التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

محمود طاهر لجنة الإسكان النواب مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي

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