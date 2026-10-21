قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الداخلية: إتاحة تقديم البلاغات إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى أقسام الشرطة
وزير الداخلية: الإخوان تستخدم واجهات غير إخوانية لاستهداف الشباب
وزير الداخلية: انخفاض سرقة السيارات 94% مقارنة بعام 2013
الرئيس السيسي يشارك في جلسة أمن الوطن والمواطن في إطار اليوم الثالث لأعمال منتدى مصر
فيلم تسجيلي بمنتدى مصر 2026 يستعرض جهود مؤسسات الدولة لتعزيز الأمن والأمان وترسيخ الاستقرار
الجيش السوداني يسقط 3 مسيّرات للدعم السريع شرق وشمال الخرطوم
غزل المحلة يتقدم على الاتحاد السكندرى 2-0 فى الشوط الأول
الرئيس السيسي: القوات المسلحة ووزارة الداخلية هما جناحي أمن الدولة
الإمام الأكبر يستقبل أسرتي طالبي معهد دنوشر المتوفيين.. ويؤكد: الأزهر كله حزين
تأجيل محاكمة 23 متهماً في قضية لجان الدعم المالي
الزمالك يتفق مع مدرب دنماركي للانضمام إلى جهاز معتمد جمال | خاص
في أوسلو.. زيلينسكي يبحث مع قادة أوروبيين وممثلين أمريكيين سبل إنهاء الحرب مع روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: برنامج الإسكان الجديد يخفف أعباء السكن ونظام الإيجار يوفر بدائل أوسع للشباب.. خاص

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
حسن رضوان

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق برنامج رئاسي جديد لتوفير وحدات سكنية بنظام الإيجار، إلى جانب الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل على مدار أربع سنوات، يفتح المجال أمام تنويع الحلول السكنية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل ارتفاع تكاليف السكن وصعوبة تدبير مقدمات التملك بالنسبة إلى شرائح واسعة من الأسر والشباب.

 السكن الميسر ضرورة للاستقرار الأسري والاجتماعي

وأوضح في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن توفير مسكن ملائم بتكلفة تتناسب مع دخل الأسرة لا يمثل مجرد خدمة أساسية، بل يرتبط بالاستقرار الاجتماعي وقدرة الشباب على تكوين أسر جديدة، مشيرًا إلى أن التوسع في بدائل الإسكان الميسر يمكن أن يساعد في تخفيف الضغوط المالية عن المواطنين، ويمنحهم مساحة أكبر لتوجيه دخولهم إلى احتياجاتهم المعيشية الأخرى.

وأضاف أن أهمية البرنامج المقترح تكمن في إتاحة خيارات متنوعة أمام المواطنين، بحيث لا يظل الحصول على مسكن مرتبطًا بالقدرة على شراء وحدة أو تدبير مقدم مالي كبير، خاصة بالنسبة إلى الشباب وحديثي الزواج والأسر التي لا تسمح ظروفها الاقتصادية بالتملك في الوقت الحالي.

نظام الإيجار يوسع الخيارات أمام الشباب ومحدودي الدخل

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توفير وحدات بنظام الإيجار يمكن أن يمثل مسارًا مهمًا للأسر التي تحتاج إلى سكن مستقر دون تحمل أعباء التملك الفوري، مؤكدًا أن نجاح هذا المسار يرتبط بوضوح شروط الاستحقاق، ومناسبة القيمة الإيجارية لدخول المستفيدين، وضمان استدامة إتاحة الوحدات وصيانتها.

ولفت إلى أن الجمع بين الإسكان الإيجاري والإسكان الاجتماعي يتيح التعامل مع اختلاف احتياجات المواطنين ومراحلهم العمرية والاقتصادية، بدلًا من الاعتماد على نموذج واحد لا يناسب جميع الفئات.

4 سنوات لتنفيذ البرنامج.. والنجاح يرتبط بوضوح آليات التطبيق

وشدد النائب محمد سمير على أهمية أن يصاحب البرنامج جدول زمني واضح للتنفيذ، ومعايير معلنة لتحديد المستفيدين، وتوزيع جغرافي للوحدات يراعي أماكن العمل والخدمات والمواصلات، حتى لا تقتصر الاستفادة على توفير الوحدة السكنية بمعزل عن متطلبات الحياة اليومية.

وأكد أن تقييم البرنامج ينبغي أن يستند إلى عدد الوحدات التي تدخل الخدمة فعليًا، ومدى ملاءمة تكلفتها لدخول المستفيدين، وسهولة إجراءات التقديم، وجودة الوحدات وتوافر المرافق والخدمات الأساسية.

 توفير السكن الميسر استثمار في استقرار المجتمع

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن التوسع في توفير السكن الملائم يمثل استثمارًا في استقرار الأسرة المصرية وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن نجاح البرنامج يتطلب ترجمة الإعلان إلى خطوات تنفيذية واضحة، تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوفر بدائل سكنية حقيقية تتناسب مع قدراتهم الاقتصادية واحتياجاتهم الفعلية.

مجلس النواب مجلس الوزراء وحدات سكنية بنظام الإيجار الإسكان الاجتماعي محدودي ومتوسطي الدخل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية

رفع الحد الأدنى للمعاشات في يناير2027.. كم الزيادة الجديدة؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر

منتخب مصر

بعد إيقاف التوأم 3 مباريات.. بديل حسام حسن في قيادة منتخب مصر

صورة من موقع العقار

4 ضحايا .. التفاصيل الكاملة لحادث العقار المنهار بالإسكندرية

الزمالك

وقع فعلًا.. سيد مرعي يفجر مفاجأة بشأن محمود ممدوح والزمالك

مدير مدرسة بالمطرية

مدير مدرسة بالمطرية ينقل مكتبه "للحوش" لمراقبة انضباط الدراسة وسلامة الطلاب

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

مواطن لوزير التموين

مواطن لوزير التموين: واحد شغال نقاش ومدخل عياله مدرسة خاصة.. ليه يتشال من التموين؟

ترشيحاتنا

ضريح السيد البدوي

هل السيد البدوي من أولياء الله الصالحين؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

حكم قبول الهدية في الإسلام

دار الإفتاء: قبول الهدية مستحب في الإسلام وردها مكروه شرعا

وزارة الأوقاف

الأحد.. الأوقاف تبدأ تدريب 949 مرشحا لوظيفة عامل مسجد ضمن دفعة حسن العطار

بالصور

ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة فى الجونة

 ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة
 ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة
 ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة

خطوات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة 2026.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة

ملامح والدتها.. ابنة شيرين عبدالوهاب تشعل تفاعل الجمهور في أحدث ظهور

نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور
نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور
نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور

هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة

هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة
هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة
هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة

فيديو

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026

صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

صورة من للغطاء المكشوف

عقب استغاثة مواطن.. محافظ الإسكندرية يوجّه بتركيب غطاء غرفة مياه الشرب

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

المزيد