الحصبة الألمانية ليست حساسية.. خطر خفي يهدد الأجنة في الشهور الأولى من الحمل

قد يبدأ الأمر بارتفاع في درجة الحرارة وظهور طفح جلدي، فيظن البعض أنه مجرد حساسية عابرة، لكن التشابه بين أعراض بعض الأمراض قد يؤدي إلى الخلط بينها، ويجعل التشخيص المبكر ضرورة لا تحتمل التأجيل.

مخاطرها على النساء الحوامل

وتبرز الحصبة الألمانية باعتبارها إحدى العدوى التي تستدعي اهتمامًا خاصًا، ليس فقط لاحتمال إصابة البالغين بها، وإنما بسبب مخاطرها على النساء الحوامل، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، إذ قد تؤثر العدوى في نمو الجنين وتسبب عيوبًا خلقية.

وفي المقابل، تختلف الحصبة العادية عن الحصبة الألمانية من حيث الأعراض وشدة الإصابة، ما يفرض ضرورة التمييز بينهما بالاعتماد على التقييم الطبي، بدلًا من التشخيص الذاتي.

الحصبة الألمانية قد تصيب البالغين رغم التطعيم

أكد الدكتور شريف حتة، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة، أن الحصبة الألمانية تختلف عن الحصبة العادية، موضحًا أن الإصابة بها لا تقتصر على الأطفال، إذ يمكن أن تمتد إلى البالغين الذين لم يحصلوا على التطعيم، أو الذين لم يحقق التطعيم لديهم استجابة مناعية كافية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع رنا صالح في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التطعيم يمثل وسيلة مهمة للوقاية من العدوى، ويوفر حماية كبيرة، لكنه لا يضمن منع الإصابة بنسبة 100%، وهو ما يستدعي الانتباه إلى الأعراض وعدم إهمالها.

الأشهر الثلاثة الأولى.. الفترة الأكثر خطورة على الجنين

وأشار أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة إلى أن الخطر الأكبر المرتبط بالحصبة الألمانية يظهر عند إصابة المرأة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، إذ يمكن أن تنتقل العدوى إلى الجنين وتؤدي إلى حدوث عيوب خلقية، الأمر الذي يجعل الوقاية والتشخيص الطبي من الأمور شديدة الأهمية خلال هذه المرحلة.

ولفت إلى أن الحصبة العادية تكون أعراضها أشد في المعتاد مقارنة بالحصبة الألمانية، مؤكدًا أهمية التفرقة بين المرضين، وعدم التعامل معهما باعتبارهما حالة واحدة، خاصة أن لكل منهما خصائصه وأعراضه ومضاعفاته المحتملة.

طفح جلدي وارتفاع في الحرارة.. علامات لا يجب تجاهلها

وأوضح الدكتور شريف حتة أن الحصبة العادية قد تظهر في صورة ارتفاع في درجة حرارة الجسم، مصحوبًا بطفح جلدي يبدأ عادة خلف الأذنين، ثم يمتد تدريجيًا إلى مناطق مختلفة من الجسم.

وأضاف أن الإصابة قد يصاحبها ظهور بقع بيضاء على خلفية حمراء داخل الفم والحلق، وهي من العلامات التي قد تساعد الطبيب في الاشتباه بالمرض، ضمن مجموعة من الأعراض التي يجري تقييمها أثناء الفحص.

متى يجب التوجه إلى الطبيب؟

وشدد أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة على ضرورة التوجه إلى الطبيب عند ظهور طفح جلدي مصحوب بارتفاع في درجة الحرارة، محذرًا من الاكتفاء بتفسير الأعراض على أنها حساسية جلدية عادية، دون إجراء تقييم طبي مناسب.

وأكد أن الوصول إلى التشخيص الصحيح يتطلب فحصًا طبيًا شاملًا، وتقييم الأعراض والتاريخ المرضي، مشيرًا إلى أن شكل الطفح الجلدي وحده لا يكفي لتحديد طبيعة الإصابة.

وتبرز أهمية هذه التوعية في تجنب الخلط بين الأمراض المتشابهة في أعراضها، مع ضرورة إيلاء اهتمام خاص للنساء الحوامل أو من يخططن للحمل، والتواصل مع الطبيب عند الاشتباه في التعرض لعدوى الحصبة الألمانية، حفاظًا على صحة الأم والجنين.