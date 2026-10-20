قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برشلونة وباريس سان جيرمان.. مواجهات لا تنسى وصراع أوروبي يحمل ذكريات تاريخية
مصرع 13 وإصابة 34 آخرين.. الصور الأولى لحادث طريق القاهرة أسيوط الغربي
ضربة سياسية لترامب.. ألبرتا ترفض الانفصال عن كندا وتتمسك بالوحدة
بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.. مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي
التحالف: اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه الرياض
تجديد عقود لاعبي الأهلي.. تطورات موقف محمد هاني وياسر إبراهيم وبن شرقي
عودة للارتفاع.. الذهب يقفز مجدداً ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن
اتقسم نصين.. مصرع 13 شخصًا وإصابة 34 في تصادم أتوبيس وتريلا بطريق أسيوط الغربي
مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين في تصادم مروع بين أتوبيس وتريلا بطريق القاهرة أسيوط الغربي
حذرت من العروض الوهمية.. شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف حقيقة تخفيضات بلاك فرايدي
تنمية اقتصادية وعمرانية..كامل الوزير: النقل لم يعد مجرد طرق وكباري
بتهمة النصب على سيدة.. تأجيل استئناف القاضي المزيف على حكم حبسه عامين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كندا تعلن انتهاء تفشي مرض الحصبة الذي استمر عامين

كندا تعلن انتهاء تفشي مرض الحصبة الذي استمر عامين
كندا تعلن انتهاء تفشي مرض الحصبة الذي استمر عامين
أ ش أ

 أعلنت وكالة الصحة العامة الكندية انتهاء تفشي مرض الحصبة الذي استمر عامين وأصاب أكثر من 6400 شخص بالعدوى في 10 مقاطعات.

وذكر راديو كندا الدولي اليوم أن تفشي المرض بدأ في مقاطعة نيو برونزويك في أكتوبر 2024، وبعد نحو عام من ذلك، أدى استمرار انتقال هذا المرض شديد العدوى لأكثر من 12 شهرا إلى فقدان كندا لوضعها كدولة خالية من الحصبة.

وذكرت الدكتورة جوس رايمر، كبيرة مسؤولي الصحة العامة في كندا- في بيان لوكالة الصحة العامة ـ أنه على الرغم من أن إعلان انتهاء تفشي المرض يعد أمرا مشجعا إلا أن هذا لا يعني أن الحصبة قد اختفت تماما.

وأرجع خبراء الأمراض المعدية عودة الحصبة إلى انخفاض معدلات التطعيم، وتزايد التردد في تلقي اللقاحات- مدفوعا بالمعلومات المضللة وانعدام الثقة في السلطات- بالإضافة إلى الاضطرابات التي لحقت بحملات التطعيم الروتينية خلال جائحة كوفيد-19.

وأضافت الدكتورة رايمر أن الحصبة لا تزال تنتشر على مستوى العالم، ومن المتوقع ظهور حالات أخرى مرتبطة بالسفر داخل كندا أيضا .

وكالة الصحة العامة الكندية انتهاء تفشي مرض الحصبة مقاطعة نيو برونزويك استمرار انتقال هذا المرض شديد العدوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

بعد قرار الإيقاف.. المباريات التي يغيب عنها التوأم حسام وإبراهيم

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

نزيف دماغي.. حقيقة دخول كيم جونغ أون في غيبوبة ونقله إلى الصين للعلاج

الأرز

الأرز بكام النهاردة؟.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجآت في أسعار الشعير والأبيض

محمد صلاح

انتهت اللعبة.. طرابزون يسخر من بشكتاش بعد الفوز بصورة محمد صلاح

أسعار الدواجن

بعد موجة الغلاء.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق

محمد بركات

بعد ثلاثية المقاولون.. بركات وجهازه يتقدمون باستقالتهم من تدريب إنبي الشرقية

صلاح

بعد هدفه في بشكتاش.. طرابزون سبور يحتفي بأرقام محمد صلاح

الأهلي والزمالك وبيراميدز

الإصابات تضرب الكبار.. غيابات الأهلي والزمالك وبيراميدز في الجولة السابعة

ترشيحاتنا

منتدى مصر

نائب: منتدى مصر 2026 منصة حوارية فاعلة لخلق رؤى عملية تواكب التحديات

موسى مصطفى موسى

رئيس حزب الغد: منتدى مصر يعزز الشفافية في عرض مسيرة التنمية ويفتح آفاقًا جديدة للمستقبل

مجلس النواب

دعماً للصناعة الوطنية.. مطالب برلمانية بوضع آليات متابعة ملزمة لمخرجات «منتدى مصر 2026»

بالصور

الهالات السوداء مش بس سهر.. أسباب أخرى وراء ظهورها

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

فوائد متعددة.. طريقة عمل الباذنجان المشوي المحشو بالحمص والطماطم والأعشاب الطازجة

الباذنجان المشوي المحشو بالحمص والطماطم والأعشاب الطازجة
الباذنجان المشوي المحشو بالحمص والطماطم والأعشاب الطازجة
الباذنجان المشوي المحشو بالحمص والطماطم والأعشاب الطازجة

دراسة.. احذر شرب الشاي والقهوة شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟

دراسة حديثة تحذر من شرب الشاي والقهوة وهما شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟
دراسة حديثة تحذر من شرب الشاي والقهوة وهما شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟
دراسة حديثة تحذر من شرب الشاي والقهوة وهما شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟

أخطاء في المكياج قد تجعل ملامحك تبدو أكبر سنًا.. تجنبيها

أخطاء في المكياج ممكن تخلي ملامحك تبدو أكبر سنًا
أخطاء في المكياج ممكن تخلي ملامحك تبدو أكبر سنًا
أخطاء في المكياج ممكن تخلي ملامحك تبدو أكبر سنًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد