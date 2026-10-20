كندا تعلن انتهاء تفشي مرض الحصبة الذي استمر عامين

أعلنت وكالة الصحة العامة الكندية انتهاء تفشي مرض الحصبة الذي استمر عامين وأصاب أكثر من 6400 شخص بالعدوى في 10 مقاطعات.

وذكر راديو كندا الدولي اليوم أن تفشي المرض بدأ في مقاطعة نيو برونزويك في أكتوبر 2024، وبعد نحو عام من ذلك، أدى استمرار انتقال هذا المرض شديد العدوى لأكثر من 12 شهرا إلى فقدان كندا لوضعها كدولة خالية من الحصبة.

وذكرت الدكتورة جوس رايمر، كبيرة مسؤولي الصحة العامة في كندا- في بيان لوكالة الصحة العامة ـ أنه على الرغم من أن إعلان انتهاء تفشي المرض يعد أمرا مشجعا إلا أن هذا لا يعني أن الحصبة قد اختفت تماما.

وأرجع خبراء الأمراض المعدية عودة الحصبة إلى انخفاض معدلات التطعيم، وتزايد التردد في تلقي اللقاحات- مدفوعا بالمعلومات المضللة وانعدام الثقة في السلطات- بالإضافة إلى الاضطرابات التي لحقت بحملات التطعيم الروتينية خلال جائحة كوفيد-19.

وأضافت الدكتورة رايمر أن الحصبة لا تزال تنتشر على مستوى العالم، ومن المتوقع ظهور حالات أخرى مرتبطة بالسفر داخل كندا أيضا .