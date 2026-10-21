الحصبة الألمانية تشكل خطورة كبيرة على الحوامل خلال الأشهر الأولى.. شريف حتة يوضح

أكد الدكتور شريف حتة، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة، أن الحصبة الألمانية تختلف عن الحصبة العادية، موضحا أنها قد تصيب البالغين في حالة عدم تلقي التطعيم أو عدم تحقيقه الاستجابة المناعية الكافية، مشيرا إلى أن التطعيم يوفر حماية كبيرة، لكنه لا يمنع الإصابة بنسبة 100%.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع رنا صالح في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الخطورة الأكبر للحصبة الألمانية تتمثل في إصابة السيدات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، إذ قد تؤدي العدوى إلى حدوث عيوب خلقية لدى الجنين، لافتًا إلى أن الحصبة العادية تكون أعراضها أشد في المعتاد من الحصبة الألمانية.

وأشار إلى أن الحصبة العادية قد تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة وظهور طفح جلدي يبدأ خلف الأذنين ثم ينتشر في الجسم، إلى جانب ظهور بقع بيضاء على خلفية حمراء داخل الفم والحلق.

وشدد على ضرورة التوجه إلى الطبيب عند ظهور طفح جلدي مصحوب بارتفاع درجة الحرارة، مؤكدًا أن التشخيص يحتاج إلى فحص طبي وتقييم الأعراض والتاريخ المرضي، ولا ينبغي الاعتماد على شكل الطفح وحده أو اعتباره حساسية عادية.