متحدث الصحة في «منتدى مصر 2026»:آراء المجتمع والخبراء عنصر أساسي في تحديد أولوياتنا المستقبلية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الصحة تمثل جزءًا أساسيًا من جودة الحياة، مشيرًا إلى أن إدراج صحة المواطن ضمن محور التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطنين في منتدى مصر 2026 يعكس رسالة واضحة مفادها أن الصحة ترتبط بالسكن والتعليم والتحول الرقمي والحماية الاجتماعية، وأن الهدف هو تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح عبدالغفار، أن آراء الخبراء والمجتمع وملاحظاتهم تمثل جزءًا من عملية التخطيط الحكومي، ولا يقتصر دورها على مجرد طرح الملاحظات، بل تمتد لتكون عنصرًا مؤثرًا في تحديد الأولويات ووضع الخطط المستقبلية.

وأضاف أن جلسة صحة المواطن ضمن فعاليات منتدى مصر 2026 تناولت عددًا من المحاور المهمة، في مقدمتها استعراض آليات تحسين الخدمات الصحية، بدءًا من تقييم الوضع الصحي في عام 2014، سواء فيما يتعلق بالأمراض المعدية أو الأمراض المزمنة، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية، وإنشاء منشآت جديدة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن جهود تطوير المنظومة الصحية شملت أيضًا التعامل مع ملف الدواء وتحديات توافره، فضلًا عن الاهتمام بالكوادر الطبية والفريق الصحي، من خلال تلبية احتياجاتهم في مجالات التعليم والتدريب، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بمستويات الدخل.

وأكد أن المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل يمثل أحد أكبر مشروعات التطوير الصحي، حيث يستهدف توسيع نطاق التغطية الصحية للمواطنين، وضمان حصولهم على رعاية صحية جيدة في مختلف المحافظات، دون تحمل أعباء مالية مرهقة تضاف إلى معاناتهم من المرض.

وأوضح أن جلسة صحة المواطن ضمن منتدى مصر 2026 استعرضت أربعة محاور رئيسية، تمثلت في تقييم الوضع الصحي في عام 2014، واستعراض ما تحقق في مجالات الوقاية والخدمات الصحية والتغطية الصحية والدواء، إلى جانب قياس أثر هذه الجهود على صحة المواطن المصري.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار أن الجلسة تناولت كذلك التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، مع إدراك أبعادها والاستماع إلى الآراء والمقترحات المرتبطة بها، وصولًا إلى تحديد الخطوات المستقبلية اللازمة لاستكمال مسيرة التطوير.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان على أن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل لتشمل جميع المحافظات، واستكمال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت الصحية التي لم تنتهِ أعمال تطويرها بعد، إلى جانب تعزيز جهود الوقاية من الأمراض والحد من معدلات الإصابة بها.