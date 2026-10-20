تستمر 3 أسابيع.. انطلاق حملة تطعيم الأطفال ضد الحصبة بالإسكندرية مجانًا

أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرضى الحصبة والحصبة الألمانية بالمحافظة، اعتبارًا من يوم 25 أكتوبر الجاري، ولمدة 3 أسابيع، في إطار خطة الدولة للوقاية من الأمراض المعدية ورفع مستوى المناعة لدى الأطفال.

وتُنفذ الحملة من خلال مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، برئاسة الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، من المصريين وغير المصريين، لضمان توسيع نطاق الحماية الصحية والحد من انتشار العدوى.

وأكد محافظ الإسكندرية أهمية تكثيف التوعية الصحية بين المواطنين، وتشجيع أولياء الأمور على الاستفادة من الحملة وتطعيم أطفالهم خلال الفترة المحددة، مشيرًا إلى أن التطعيم يمثل إحدى الوسائل الأساسية للوقاية من الحصبة والحصبة الألمانية ومضاعفاتهما الصحية.

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن التطعيمات ستُقدم مجانًا طوال فترة الحملة، من خلال الفرق الطبية والأماكن المخصصة لتقديم الخدمة، والتي تشمل مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمدارس والحضانات، إلى جانب تجمعات الأطفال، وفقًا لخطة تنفيذ الحملة.

ودعت محافظة الإسكندرية أولياء الأمور إلى التوجه بأطفالهم إلى أقرب مكان مخصص للتطعيم، والاستفادة من الخدمات المقدمة بالمجان، مع الالتزام بتعليمات الفرق الطبية لضمان تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية.

وتأتي الحملة ضمن جهود وزارة الصحة والسكان والمحافظة لتعزيز الوقاية من الأمراض المعدية، ورفع معدلات التغطية بالتطعيمات بين الأطفال، بما يسهم في الحفاظ على صحتهم والحد من مخاطر الإصابة بالأمراض المستهدفة.