الوزراء: إتاحة وحدات سكنية بنظام سداد يمتد إلى 20 عامًا وإحياء نظام السكن بالإيجار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك أزمة عالمية حقيقية، ومع ذلك تضع الحكومة مستهدفاتها لتوفير وحدات سكنية للمواطنين.

وأوضح مدبولي، أن الدولة تهدف إلى إتاحة الفرص أمام المواطنين ، لامتلاك وحدات سكنية بنظام سداد ميسر يمتد إلى نحو 20 عامًا.

وأشار إلى أن التوجه الجديد، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتمثل في إحياء نمط الإسكان بنظام السكن المؤجر إلى جانب السكن المخصص للتمليك.

وأضاف أن نظام الإيجار تراجع بسبب القوانين والسياسات التي لم تراعِ متطلبات تحقيق التوازن في سوق الإسكان وتوفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف الفئات.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن أشار إلى أن تراجع نمط الإيجار كان من بين العوامل التي أسهمت في تفاقم ظاهرة العشوائيات.