الاتحاد الأوروبي يرفض تصديق البرلمان الليبي على مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عن أسفهما الشديد لتصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا بشأن ترسيم مناطق الاختصاص البحري في البحر المتوسط، مؤكدين أن الاتفاقية تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى ولا تتوافق مع قانون البحار.

وقال فون دير لاين وكوستا، في بيان مشترك، إن موقف الاتحاد الأوروبي من هذه المسألة سبق أن حدده المجلس الأوروبي بوضوح عام 2019، ولا يزال دون تغيير، مشددين على أن المذكرة "باطلة ولاغية".

وجدد المسؤولان الأوروبيان موقف التكتل الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا.