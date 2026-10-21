نائب: تصريحات سموتريتش تجاوز مرفوض وسيادة مصر على سيناء خط أحمر

أكد النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، أن التصريحات المنسوبة إلى بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، بشأن سيناء تمثل تجاوزًا مرفوضًا لكافة القواعد التي تحكم العلاقات بين الدول، مشددًا على أن السيادة المصرية على كامل أراضي الدولة ثابتة تاريخيًا وقانونيًا، ولا يمكن أن تكون محلًا لأي تهديدات أو أطروحات سياسية غير مسؤولة.

وأوضح خليل أن سيناء جزء لا يتجزأ من التراب الوطني المصري، وأن استعادتها جاءت تتويجًا لتضحيات القوات المسلحة والشعب المصري، الذي قدم نماذج خالدة في الدفاع عن أرضه وكرامته، مؤكدًا أن دروس حرب أكتوبر المجيدة ستظل شاهدًا على قدرة المصريين على حماية وطنهم والتصدي لكل من يحاول المساس بسيادتهم.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن خطورة التصريحات التصعيدية لا تقتصر على تجاوزها بحق مصر، وإنما تمتد إلى ما قد تثيره من مخاوف بشأن محاولات فرض واقع إقليمي جديد على حساب الحقوق الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم يمثل موقفًا مصريًا ثابتًا ينطلق من اعتبارات الأمن القومي والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وشدد خليل على أهمية التعامل مع هذه التصريحات بالوسائل السياسية والدبلوماسية المناسبة، وتعزيز التنسيق العربي والدولي لمواجهة أي محاولات تستهدف زعزعة استقرار المنطقة، مؤكدًا أن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا باحترام سيادة الدول والالتزام بالاتفاقيات والقواعد الدولية.

واختتم بالتأكيد على أن مصر ستظل قادرة على حماية حدودها ومصالحها الوطنية، وأن الحفاظ على السيادة المصرية مسؤولية وطنية جامعة تتطلب الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة، ورفض كل ما من شأنه المساس بأمن الوطن أو الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني.