برلمانية: حديث سموتريتش عن سيناء مرفوض.. وأرض مصر لا تمس ولا يساوم عليها

استنكرت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن سيناء والتلويح المستمر على المساس بها في محاولة استفزازية لمصر وشعبها وقيادتها للانجراف نحو نفق الصراع، معتبرة هذا الحديث كلام لا يليق، ولا يصدر إلا عمن فقد الصلة بأبسط قواعد السياسة واحترام دولة بحجم مصر ومكانتها.

هجوم على وزير المالية الإسرائيلي

وقالت الهريدي في بيان لها اليوم، إن مثل هذه الأحاديث لا تقابل بالصمت ولا يمكن تمريرها، فهي تمس دولة عريقة تعرف قدر ترابها ومكانة تاريخها العريق وتدرك ثمن كل شبر فيها، مؤكدة أن سيناء ليست ملفًا مطروحًا على طاولة أحد، ولا قابلًا للتفاوض أو المقايضة أو المساومة، بل هي جزء أصيل من جسد الوطن غير مسموح المساس به، رويت رمالها بدماء الشهداء وحررت بإرادة شعب وجيش لم يعرفا التراجع.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن من يظن أن التلويح بالتهديد يمكن أن يزحزح المصريين عن ثوابتهم يجهل طبيعة هذا البلد وشعبها، الذي يعتبر الأرض عرض لا يفرط فيه، مشددة على أن حرص مصر على السلام خيار حكيم تتبناه دولة قوية واثقة من نفسها، وليس علامة ضعف كما قد يتوهم البعض.

وأشارت النائبة ميرال الهريدي إلى أن الدولة المصرية تزن قراراتها بميزان المسؤولية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمنها القومي فوق كل اعتبار، ولا تسمح لأي طرف، مهما علا صوته، بأن يختبر صبرها أو يراهن على حكمتها .

وشددت على أن الجبهة الداخلية المتماسكة، والالتفاف الشعبي حول الدولة ومؤسساتها، رسالة واضحة لكل من يعبث بالكلمات بأن مصر أكبر من التهديدات وأقوى من الاستفزاز، داعية المجتمع الدولي إلى عدم الاكتفاء بالمشاهدة، وإلى أن يتحمل مسؤوليته إزاء خطاب يضرب استقرار المنطقة في الصميم، ويغذي نيران التوتر في وقت تحتاج فيه شعوبها إلى التهدئة وإنهاء المعاناة، وفي مقدمتها المأساة الإنسانية في غزة.

وطالبت الهريدى، الحكومة الإسرائيلية بتوضيح موقفها الرسمي من هذه التصريحات، لأن الصمت عن مثل هذا الكلام يعني ضمنا القبول به، مؤكدة أن مصر ستظل راسخة كجبالها، تحمي أرضها وتصون كرامتها وتدافع عن سيادتها بثبات لا يهتز، وأن سيناء ستبقى مصرية خالصة مهما علت الأصوات واشتدت الحملات.