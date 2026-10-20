قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحالف دعم الشرعية: دمرنا منصة إطلاق الصاروخ الباليستي الذي أطلق على الرياض اليوم
رئيسة وزراء إيطاليا: نشر قوات من الجيش في ميلانو
كامل الوزير: كل تجارة الخليج تنقل من مصر مع استمرار الأحداث في المنطقة
راندة المنشاوي: تطوير 342 منطقة غير آمنة في 25 محافظة باستثمارات 63 مليار جنيه
من على خط المواجهة.. نبيل فهمي يتعهد بإنهاء الاحتلال ويؤكد دعما عربيا مطلقا للبنان
ترامب: سأنفق أكثر من 400 مليون دولار بحلول انتخابات التجديد النصفي للكونجرس
وزيرة الإسكان: الدولة واجهت تحديات عمرانية كبيرة منذ 2014.. وتطوير 342 منطقة للقضاء على العشوائيات
بزشكيان وقائد الجيش الباكستاني يبحثان في طهران جهود الوساطة بين إيران وأمريكا
رويترز: إيران تؤكد لباكستان رفض إخراج المواد النووية المخصبة من أراضيها
هاني عازر: صيانة الطرق والكباري والأنفاق ضرورة للحفاظ على الاستثمارات
بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة
مخالفة للوائح.. اصطدام ناقلة نفط عملاقة بلغم بحري جنوبي مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض

النائب الدكتور أشرف سعد سليمان
النائب الدكتور أشرف سعد سليمان
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل أول لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، أن أي تصريحات تتضمن تهديدًا للدولة المصرية أو مساسًا بسيادتها الوطنية تمثل تجاوزًا خطيرًا لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد تصريحات عابرة، خاصة في ظل التوترات والصراعات التي تشهدها المنطقة وتهدد أمنها واستقرارها.

وقال النائب أشرف سعد سليمان، في تصريحات له اليوم، إن سيناء أرض مصرية خالصة، استردتها مصر بإرادة شعبها وتضحيات قواتها المسلحة، وحررتها دماء الشهداء خلال حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن السيادة المصرية على أرض الفيروز تمثل ثمرة مسيرة طويلة من الكفاح والتضحيات والجهود السياسية والدبلوماسية، وأن سيناء ستظل جزءًا أصيلًا من التراب الوطني لا تقبل المساومة أو الانتقاص.

أمن سيناء يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي المصري

وأضاف أن أمن سيناء يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي المصري، وأن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثبتت أن الحفاظ على السلام لا يعني التنازل عن الحقوق أو التهاون في حماية السيادة الوطنية، مشددًا على أن احترام مصر للاتفاقيات الدولية والتزاماتها لا يمنح أي طرف الحق في تجاوز سيادتها أو تهديد أمنها القومي.

وأوضح أن السلام الحقيقي لا يقوم على التهديد أو فرض الأمر الواقع، وإنما يرتكز على الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية والحقوق والالتزامات، لافتًا إلى أن مصر دولة تحترم تعهداتها الدولية وتتمسك بخيار السلام، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح بالمساس بثوابتها الوطنية أو الانتقاص من حقوقها المشروعة.

 القوات المسلحة المصرية تمثل درع الوطن وسيفه

وشدد النائب على أن القوات المسلحة المصرية تمثل درع الوطن وسيفه، وأن حماية حدود الدولة وصون مقدراتها مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون، مؤكدًا أن أي محاولة لفرض واقع جديد على حساب الأمن القومي المصري ستصطدم بثوابت الدولة وإرادة الشعب المصري.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح ومسؤول تجاه التصريحات الاستفزازية التي من شأنها تهديد الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن الحفاظ على معاهدة السلام يتطلب احترامها قولًا وفعلًا، ووقف كل الممارسات التي تؤدي إلى تأجيج الصراع أو توسيع نطاقه.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد سليمان أنها ستظل قضية عادلة ومركزية، مشددًا على أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة حق أصيل لا يسقط، مع الرفض القاطع لأي محاولات لفرض التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أي دولة عربية.

واختتم النائب أشرف سعد سليمان تصريحاته بالتأكيد على أن مصر لا تسعى إلى الصراع، لكنها لا تقبل التهديد أو التفريط في حقوقها، وأن سيادتها الوطنية وأمنها القومي يمثلان ثوابت لا تقبل المساومة، مشددًا على أن سيناء ستظل مصرية الهوية والأرض والسيادة، وأن أمن مصر القومي سيبقى فوق كل اعتبار.

سيناء البرلمان نواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل برسالة «35%» بعد إسقاط بشكتاش في الدوري التركي

مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.. مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

الأهلي

تجديد عقود لاعبي الأهلي.. تطورات موقف محمد هاني وياسر إبراهيم وبن شرقي

الرئيس السيسي

باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى

أمير بنهاشم

الزمالك يجهز مفاجأة مغربية لخلافة معتمد جمال

المتوفي

الحزن يخيم على قرية شارونة بالمنيا بعد وفاة مدير بنك في حادث الطريق الغربي

ترشيحاتنا

راندة المنشاوي

راندة المنشاوي تستعرض حصاد 12 عامًا من التنمية العمرانية: تنفيذ 1.96 مليون وحدة سكنية ورفع مساحة المعمور المصري إلى 14%

وزيرة الإسكان

وزيرة الإسكان تستعرض جهود الدولة في التنمية العمرانية خلال 12 عامًا بجلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»

الطلاب

وزير البترول خلال حوار مع مجموعة من الطلاب في مؤتمر البحر المتوسط بالإسكندرية: تمكين الشباب ركيزة لتطوير الصناعة

بالصور

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

تناول الطعام بعد العشاء أخطرها.. 6 عادات يومية تهدد صحة الكبد

عادات يومية تهدد صحة الكبد
عادات يومية تهدد صحة الكبد
عادات يومية تهدد صحة الكبد

تمرين لمدة 30 ثانية يخفض ضغط الدم.. كم عدد مرات ممارسته أسبوعيًا؟

تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان.. فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حين يغدر بنا من ظنناهم سندا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التسمم الرقمي وأجيال الغد

المزيد