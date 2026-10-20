برلماني: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض

أكد النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل أول لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، أن أي تصريحات تتضمن تهديدًا للدولة المصرية أو مساسًا بسيادتها الوطنية تمثل تجاوزًا خطيرًا لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد تصريحات عابرة، خاصة في ظل التوترات والصراعات التي تشهدها المنطقة وتهدد أمنها واستقرارها.

وقال النائب أشرف سعد سليمان، في تصريحات له اليوم، إن سيناء أرض مصرية خالصة، استردتها مصر بإرادة شعبها وتضحيات قواتها المسلحة، وحررتها دماء الشهداء خلال حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن السيادة المصرية على أرض الفيروز تمثل ثمرة مسيرة طويلة من الكفاح والتضحيات والجهود السياسية والدبلوماسية، وأن سيناء ستظل جزءًا أصيلًا من التراب الوطني لا تقبل المساومة أو الانتقاص.

أمن سيناء يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي المصري

وأضاف أن أمن سيناء يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي المصري، وأن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثبتت أن الحفاظ على السلام لا يعني التنازل عن الحقوق أو التهاون في حماية السيادة الوطنية، مشددًا على أن احترام مصر للاتفاقيات الدولية والتزاماتها لا يمنح أي طرف الحق في تجاوز سيادتها أو تهديد أمنها القومي.

وأوضح أن السلام الحقيقي لا يقوم على التهديد أو فرض الأمر الواقع، وإنما يرتكز على الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية والحقوق والالتزامات، لافتًا إلى أن مصر دولة تحترم تعهداتها الدولية وتتمسك بخيار السلام، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح بالمساس بثوابتها الوطنية أو الانتقاص من حقوقها المشروعة.

القوات المسلحة المصرية تمثل درع الوطن وسيفه

وشدد النائب على أن القوات المسلحة المصرية تمثل درع الوطن وسيفه، وأن حماية حدود الدولة وصون مقدراتها مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون، مؤكدًا أن أي محاولة لفرض واقع جديد على حساب الأمن القومي المصري ستصطدم بثوابت الدولة وإرادة الشعب المصري.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح ومسؤول تجاه التصريحات الاستفزازية التي من شأنها تهديد الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن الحفاظ على معاهدة السلام يتطلب احترامها قولًا وفعلًا، ووقف كل الممارسات التي تؤدي إلى تأجيج الصراع أو توسيع نطاقه.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد سليمان أنها ستظل قضية عادلة ومركزية، مشددًا على أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة حق أصيل لا يسقط، مع الرفض القاطع لأي محاولات لفرض التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أي دولة عربية.

واختتم النائب أشرف سعد سليمان تصريحاته بالتأكيد على أن مصر لا تسعى إلى الصراع، لكنها لا تقبل التهديد أو التفريط في حقوقها، وأن سيادتها الوطنية وأمنها القومي يمثلان ثوابت لا تقبل المساومة، مشددًا على أن سيناء ستظل مصرية الهوية والأرض والسيادة، وأن أمن مصر القومي سيبقى فوق كل اعتبار.