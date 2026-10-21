رئيس الحزب العربي الناصري: تصريحات سموتريتش بشأن سيناء تكشف استمرار نهج التهديد والتوسع الإسرائيلي

أدان الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، تصريحات بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، بشأن سيناء، مؤكدًا أن المساس بالسيادة المصرية أو التلويح بتهديد الأراضي الوطنية يمثل تجاوزًا مرفوضًا لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد تصريحات عابرة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من محاولات لفرض واقع جديد على حساب الحقوق العربية.

وأكد أبو العلا أن سيناء أرض مصرية خالصة، استعادتها مصر بتضحيات أبنائها ودماء شهدائها، وأن تاريخ النضال الوطني المصري، وفي مقدمته انتصار أكتوبر المجيد، يؤكد أن الأرض المصرية ليست محلًا للمساومة أو مجالًا للمناورات السياسية، مشددًا على أن الشعب المصري يقف بكل أطيافه خلف حقه في حماية أرضه وصون سيادته الوطنية.

وأضاف رئيس الحزب العربي الناصري أن خطورة هذه التصريحات تتجاوز حدود التهديد المباشر لمصر، إذ تتقاطع مع محاولات تصفية القضية الفلسطينية وفرض التهجير على الشعب الفلسطيني، بما يستهدف تفريغ القضية من مضمونها الوطني والتاريخي. وشدد على أن رفض مصر تهجير الفلسطينيين من أرضهم يمثل موقفًا مبدئيًا يرتبط بالأمن القومي المصري، وفي الوقت نفسه بحق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة.

وشدد أبو العلا على أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب تعزيز التضامن العربي وتوحيد المواقف السياسية، إلى جانب تحرك دولي جاد يضع حدًا للخطاب التصعيدي الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها. وأكد أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يقوم على التهديد أو فرض الإرادة بالقوة، وإنما على احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب، مشيرًا إلى أن مصر ستظل متمسكة بحقوقها الوطنية ورافضة لأي محاولات للنيل من سيادتها أو تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأراضي العربية.