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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: التحول الاقتصادي رؤية للمستقبل وفرصة لتعزيز مسارات التنمية في مصر

منتدى مصر
منتدى مصر
محمد الشعراوي

أكد النائب إبراهيم نظير أن جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، والتي ستنعقد غدا تطرح قضية مهمة تتعلق بمستقبل الاقتصاد المصري، وسبل مواصلة مسيرة التنمية والبناء على ما تحقق من جهود الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح في تصريحات خاصة أن التحول الاقتصادي يتطلب رؤية شاملة تستهدف تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق النمو المستدام، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

فرصة لتبادل الرؤى والأفكار

وأشار إلى أن مثل هذه الجلسات تمثل فرصة لتبادل الرؤى والأفكار حول أولويات المرحلة المقبلة، وآليات تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتوسيع آفاق التنمية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات ومواكبة المتغيرات الاقتصادية

وتنعقد الجلسة غدا ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، غدًا الخميس 22 أكتوبر، حيث تمثل فرصة مهمة لطرح رؤية متكاملة لمرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي، والانتقال بالاقتصاد المصري من مرحلة تثبيت مؤشرات الاستقرار الاقتصادي إلى مرحلة أوسع من التنمية والإنتاج والاستثمار.

منتدى مصر البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي إبراهيم نظير التحول الاقتصادي

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