برلمانية المؤتمر بالشيوخ: ربط الحماية الاجتماعية بالإنتاج يدعم التمكين الاقتصادي واستدامة الدعم

أكد الدكتور السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أهمية تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يواكب احتياجات المواطنين والمتغيرات الاقتصادية، ويعزز قدرة الدولة على توفير الحماية للفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، إلى جانب دعم الطبقة المتوسطة ومراعاة مطالبها المعيشية.

وأشار إلى أن جلسة «منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى مصر 2026، تفتح المجال لمناقشة آليات تطوير برامج الدعم وتحقيق الاستفادة المستهدفة منها بصورة أكثر كفاءة واستدامة.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة، أن منتدى مصر 2026 يتيح مناقشة عدد من المحاور المرتبطة بفاعلية الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها كفاءة توجيه الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة، بما يحقق الأهداف الاجتماعية للبرامج المختلفة.

وأضاف أن تطوير منظومة الدعم النقدي والسلعي يمثل أحد المسارات المهمة لتحسين كفاءة البرامج القائمة، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات الأسر، مع ضرورة مراعاة التوازن بين متطلبات المعيشة والإمكانات الاقتصادية المتاحة.

وشدد غنيم على أهمية الانتقال بالمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية من مرحلة الخروج من العوز إلى دائرة الإنتاج، من خلال تعزيز فرص التمكين الاقتصادي ودعم قدرة الأفراد على تحقيق الاستقلال المادي، وأن ربط الحماية الاجتماعية بالإنتاج يسهم في بناء منظومة أكثر استدامة، تتيح للأسر فرصًا أفضل لتحسين أوضاعها الاقتصادية، وتدعم مشاركتها في النشاط الاقتصادي بدلًا من الاقتصار على تلبية الاحتياجات العاجلة.

وأضاف أن الاهتمام بالطبقة المتوسطة يجب أن يكون حاضرًا عند تطوير سياسات الحماية الاجتماعية، في ظل أهمية مساندة الأسر في مواجهة الأعباء المعيشية وتحقيق التوازن بين احتياجاتها ومتطلبات الاستقرار الاقتصادي.

وأشار غنيم، إلى أن محاور منتدى مصر 2026 المتعلقة بتوسيع مظلة الدعم وضمان استدامتها تبرز أهمية استمرار الحوار بشأن كفاءة البرامج وآليات تنفيذها، بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين، ويعزز العدالة الاجتماعية، ويدعم جهود التنمية وتحسين جودة الحياة.