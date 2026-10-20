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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: ضبط الأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية ضرورة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

النائبة نيفين فارس
النائبة نيفين فارس
محمد الشعراوي

أكدت النائبة نيفين فارس عضو مجلس الشيوخ أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

وشددت في تصريحاتها على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، والتصدي للممارسات الاحتكارية والمغالاة في الأسعار، مع ضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضحت أن تحقيق الحماية الاجتماعية الفعالة يتطلب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والرقابية، والعمل على رفع كفاءة برامج الدعم، بما يضمن وصول المساندة إلى مستحقيها وتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها.

 ضبط الأسواق 

وأضافت أن ملف ضبط الأسواق لا يقتصر على متابعة الأسعار فقط، بل يشمل أيضًا ضمان جودة السلع وسلامتها، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة للتداول والبيع.

وتأتي هذه الملفات بالتزامن مع انعقاد جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026».

نيفين فارس مجلس الشيوخ الحماية الاجتماعية السلع الأساسية

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