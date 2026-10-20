رئيس البرلمان السويدي يكلف زعيمة حزب الوسط باستكشاف فرص تشكيل حكومة وسطية

كلف رئيس البرلمان السويدي أندرياس نورلين زعيمة حزب الوسط إليزابيث ثاند رينجكفيست، بمهمة استكشاف فرص تشكيل حكومة وسطية تحظى بدعم البرلمان.

وأفادت صحيفة / ذا سويدين هيرالد/ السويدية بأن ثاند رينجكفيست أكدت أن طموحها هو المساهمة في إيجاد حل لأزمة الحكومة الحالية، وليس تولي منصب رئاسة الوزراء بنفسها.

ويأتي هذا التحرك بعد أن صوت البرلمان ضد تولي زعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي ماجدرينا أندرسون رئاسة الحكومة في أول اختبار رئيسي بعد الانتخابات، بينما لا تزال السويد بلا حكومة لأكثر من خمسة أسابيع.

يُشار إلى أن ثاند رينجكفيست ستقدم تقريرها لرئيس البرلمان في موعد أقصاه يوم الاثنين 26 أكتوبر الجاري.