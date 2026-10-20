برلماني: ضبط الأسواق يتطلب تفعيل الرقابة وتوافر السلع ومواجهة جشع التجار

أكد النائب توفيق أبو أحمد، عضو مجلس النواب، أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق وتوافر السلع للمواطنين، بما يسهم في ضبط الأسعار والحد من الممارسات الاحتكارية وجشع بعض التجار، مشددًا على ضرورة تكامل الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق الحماية الاجتماعية.

وقال أبو أحمد في تصريحات خاصة إن ضبط الأسواق يرتبط بوجود رقابة فعالة ومستمرة، بالتوازي مع ضمان توافر السلع الأساسية بكميات مناسبة، بما يساعد على تحقيق التوازن في الأسواق وحماية المواطنين من المغالاة في الأسعار.

الالتزام بالأسعار المعلنة

وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التموين والأجهزة الرقابية في متابعة حركة البيع والشراء، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، والتعامل بحسم مع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين.

يأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، المقرر عقدها غدا ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026».