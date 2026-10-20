رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء تجاوز مرفوض

أعلن النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إدانته الشديدة للتصريحات العدائية الصادرة عن وزير المالية الإسرائيلي بشأن مصر وسيناء، مشددًا على أن الزج باسم الأراضي المصرية في تهديدات أو أطروحات توسعية يمثل تجاوزًا مرفوضًا، واستخفافًا بقواعد العلاقات الدولية واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وقال العطيفي إن سيناء أرض مصرية خالصة، ارتوت بدماء الشهداء واستعادتها مصر بتضحيات أبنائها في حرب أكتوبر المجيدة، وستظل جزءًا أصيلًا من التراب الوطني لا يقبل المساومة أو التفريط، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تحتاج إلى إثبات قدرتها على حماية أراضيها، وأن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية ومؤسساته الوطنية دفاعًا عن أمن مصر القومي وصونًا لسيادتها.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أن التصريحات الإسرائيلية التي تتضمن تهديدات بشأن سيناء، بالتزامن مع طرح أفكار تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، تكشف خطورة استمرار الخطاب التصعيدي الذي يهدد استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن محاولات فرض حلول على حساب الأراضي المصرية أو الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني مرفوضة تمامًا، ولن تغير من الثوابت المصرية الراسخة تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح العطيفي أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس سياسة مصرية واضحة تقوم على احترام سيادة الدول، والالتزام بالسلام والاتفاقيات الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، دون التفريط في أي حق من حقوق مصر أو السماح بالمساس بأمنها القومي، مؤكدًا أن السلام الذي تتمسك به مصر هو سلام القوة والاحترام المتبادل، وليس سلام التهديدات أو فرض الأمر الواقع.

وشدد العطيفي على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، للتعامل مع التصريحات التي من شأنها تأجيج التوترات الإقليمية، وممارسة الضغوط اللازمة لمنع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا من أرضهم، والعمل على وقف الحرب في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

واختتم الدكتور أحمد العطيفي تصريحاته بالتأكيد على أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الأمة العربية، وأن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب المركزية، داعيًا إلى تعزيز التضامن العربي وتوحيد المواقف في مواجهة التحديات الراهنة، والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مشددًا على أن مصر التي انتصرت في أكتوبر واستعادت أرضها قادرة على حماية سيادتها، وأن سيناء ليست محل تهديد أو مساومة، بل أرض مصرية خالصة ستظل عصية على كل الأطماع.