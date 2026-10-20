برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في "منتدى مصر ٢٠٢٦" رسالة وعي واستقرار في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة

​أكدت النائبة سجى عمرو هندى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على الأهمية البالغة والمحورية للكلمات والرسائل التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في افتتاح أعمال "منتدى مصر ٢٠٢٦" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن كلماته تعكس رؤية ثاقبة تحرص على ترسيخ الوعي الوطني وحماية القضايا المحورية للبلاد في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.



​وأوضحت النائبة سجى عمرو هندى أن تركيز سيادته على أهمية الحفاظ على "الوعي الوطني" والتصدي لمحاولات تحطيم الذاكرة الوطنية أو تهميش دور مصر، يمثل خط دفاع أساسي لحماية الأمن القومي المصري؛ مشيرة إلى أن استدعاء الذاكرة الوطنية والتذكير بالتضحيات الكبيرة التي قدمتها أبناء القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمواطنون خلال السنوات الماضية هو الضمان الحقيقي لاستمرار الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء.

​وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن حرص القيادة السياسية على إتاحة البيانات والمعلومات الدقيقة والمباشرة للرأي العام وعرض التحديات بشفافية كاملة، يقطع الطريق أمام الشائعات وحملات التضليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة، ويعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على مواجهة كافة الصعاب.

التوازن بين التطور التكنولوجي والدور التوعوي للأسرة

​ولفتت النائبة إلى أن رسالة الرئيس بشأن التوازن بين التطور التكنولوجي والدور التوعوي للأسرة والمجتمع تأتي في وقت هام يتطلب حماية أجيال المستقبل والشباب (جيل زد) من مخاطر الحروب غير التقليدية ومعارك الوعي والمفهوم المضلل.

​واختتمت النائبة سجى عمرو هندى بيانها بالتأكيد على أن مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية يقفون يدًا واحدة خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لحماية مقدرات الوطن والحفاظ على مكانة مصر المحورية، مؤكدة أن ما حققته مصر من استقرار وتنمية رغم كافة التحديات والزيادة السكانية الحادة يعد تجربة ملهمة تُعزز من دور مصر القومي والإقليمي والدولي.