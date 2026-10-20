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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: منتدى مصر 2026 يمثل ركيزة لترسيخ التنمية المستدامة في كافة المجالات

النائب مصطفى بدران
النائب مصطفى بدران
أ ش أ

أشاد النائب مصطفى بدران، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالمناقشات التي تدور ضمن فعاليات "منتدى مصر 2026" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن النقاش والتحاور فرصة لوضع رؤية مستقبلية لتحقيق التنمية في مصر.

وقال بدران، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن منتدى مصر 2026 يمثل ركيزة أساسية لترسيخ التنمية المستدامة في المجالات والقطاعات كافة، مشيرًا إلى أن ملف توطين الصناعة وتحويل السوق المصرية إلى سوق تصديرية يمثل أولوية في مناقشات هذا المنتدى، بحضور المسؤولين والخبراء في هذا الشأن.

وأضاف أن المنتدى لا يترك مجالًا إلا ويقوم بمناقشته، مما يدل على أن هناك إصرارًا من الدولة، بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بأن يتم طرح الإنجازات والتحديات أمام المواطنين، منوهًا بأن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في المجالات كافة، رغم الظروف الإقليمية والدولية المحيطة بها.

وأشار إلى أن الإصرار والتحدي اللذين يظهران في عمل الدولة المصرية يجب أن يُترجما إلى نتائج على أرض الواقع يشعر بها المواطن، وهو ما سيقوم به منتدى مصر 2026 في توصيل هذه الرسائل، موضحًا أن توجيهات الرئيس السيسي تقضي بأن يتم التعامل مع التحديات وتوضيحها أمام المواطنين بكل صراحة وشفافية.

ونوه النائب مصطفى بدران، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تعظيم القيمة المضافة من قطاع الصناعة، عبر التوسع في التصنيع المحلي بدلًا من تصدير الخامات في صورتها الأولية، مؤكدًا أن هذه الرؤية ستدعم الصناعة الوطنية، وتزيد الصادرات، وتوفر فرص العمل، مما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

وشدد على ضرورة أن يتم توطين الصناعة عبر وضع خارطة طريق مستقبلية للفرص الاستثمارية، وخصوصًا في صعيد مصر الذي يمثل مركزًا للصناعة والاستثمار والتشغيل بما يمتلكه من مصادر في العديد من الخامات والصناعات، مؤكدًا أن الدولة لديها اهتمام كبير بالصعيد ونأمل في المزيد.

وأعرب عن تطلعه إلى أن ينعقد منتدى مصر بشكل دوري ومنتظم كل عام، ليكون بمثابة كشف حساب بالإنجازات والتحديات، ووضع أطر التعامل معها، مؤكدًا أن هذا المنتدى يمثل نقلة نوعية في التعامل بين المواطن والحكومة، ونأمل أن تتوسع المشاركة من أجل تبادل الرؤى والمناقشات بما يعود بالنفع على تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات كافة.

عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب فعاليات منتدى مصر 2026 السيد الرئيس عبد الفتاح

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