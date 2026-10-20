مدبولي: الدولة أنشأت أكثر من مليوني وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

أفادت القناة الأولى المصرية بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال مشاركته في منتدى مصر 2026، أن الدولة أنشأت بمفردها ما يزيد على مليوني وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، خلال الفترة من عام 2014 وحتى العام الحالي 2026.

وأوضح مدبولي أن هذه الوحدات تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير السكن الملائم لمختلف شرائح المواطنين، مع التركيز على محدودي ومتوسطي الدخل، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم السكنية.

وأشار إلى حجم المشروعات السكنية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، في إطار خطط التوسع العمراني وتوفير وحدات سكنية تناسب احتياجات المواطنين وقدراتهم الاقتصادية.