مدبولي: ضاعفنا مساحة المعمور إلى 14% لاستيعاب التكدس السكاني

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الدولة ضاعفت نسبة المعمور المصري إلى ١٤% لاستيعاب التكدس السكاني.

وأضاف رئيس الوزراء أنه في عام ٢٠١٤ كان نسبة البطالة ١٣.٥%، لافتا إلى أن هذا الرقم ضخم جدا مشيرا الي ان قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات التي توفر فرص عمل للشباب .

وتابع رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما تولي الحكم كان هناك ٣٥٠ منطقة غير آمنة وقمنا بتطوير هذه المناطق غير الآمنة لاهالينا في هذه المناطق.

وأشار إلى أن مشروع حياة كريمة هو مشروع القرن، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير ٤٦٠٠ قرية يقطنهم ٦٠ مليون مواطن مصري، مؤكدا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتكلفة ٤٥٠ مليار جنيه.