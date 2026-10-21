الاتحاد والبرلمان الأوروبي يتوصلان لاتفاق مبدئي بشأن تعديل قواعد إبطال أو إلغاء تصاريح انبعاثات الكربون

توصل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأن تعديل القواعد المتعلقة بإبطال أو إلغاء تصاريح انبعاثات الكربون في "احتياطي استقرار السوق" الخاص بنظام تداول انبعاثات الكربون في الاتحاد الأوروبي.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي - في بيان اليوم - إن "هذا التعديل المستهدف على آلية احتياطي استقرار السوق سوف يسهم في زيادة السيولة والقدرة على التوقع في سوق الكربون على المدى الطويل، مع الحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة".

وأشار البيان إلى أن "هذا الاتفاق المبدئي لا يزال بحاجة إلى مصادقة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي قبل اعتماده رسميا".

وأشار إلى أن "هذا الاتفاق يعزز قدرة آلية احتياطي استقرار السوق على الاستجابة لظروف السوق المتغيرة، بما في ذلك أي صعوبات محتملة في سوق الكربون بعد منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، مع استمرار انخفاض الحد الأقصى الإجمالي للانبعاثات.. وتزيد القواعد المحدثة من فعالية آلية احتياطي استقرار السوق فيما يتعلق بإمكانية إصدار تصاريح للانبعاثات في المستقبل من أجل حماية الصناعة الأوروبية من تقلبات الأسعار الحادة، مع إرسال إشارة سوقية قوية من خلال ضمانات ضد التصاريح الزائدة".

ويُعد "احتياطي استقرار السوق" آلية أُنشئت لمعالجة الاختلالات في سوق الكربون عن طريق استيعاب التصاريح الزائدة أو إصدار تصاريح جديدة لتحقيق استقرار أسعار السوق. ولا يُغيّر هذا التعديل المُستهدف التصميم العام لآلية احتياطي استقرار السوق.

وتجري حاليًا مراجعة أوسع لنظام الاتحاد الأوروبي لتبادل حقوق إطلاق انبعاثات الكربون، بما في ذلك القواعد التي تُنظّم احتياطي استقرار السوق.

وذكر البيان "استجابة لدعوة القادة الأوروبيين إلى تسريع الإجراءات، توصلنا إلى نتيجة متوازنة بشأن آلية احتياطي استقرار السوق، من شأنها أن تمنح الصناعة الأوروبية مرونة فورية، مع ضمان استقرار الأسعار وحماية نزاهة سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي.

ويُحقق الاتحاد الأوروبي أهداف خارطة طريق (أوروبا واحدة، سوق واحدة)".