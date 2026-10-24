الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن جلسات منتدى مصر على مدار 6 أيام

شهدت الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، عرض فيلم تسجيلي بما دار في الجلسات السابقة لمنتدي وذلك في بداية الجلسة الختامية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي،ولفيف كبير من رجال الدولة والمسئولين

تأتي الجلسة الختامية ذلك بعد ستة أيام من الجلسات الحوارية والمناقشات التي تناولت عددًا من الملفات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، بمشاركة الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي مختلف فئات المجتمع.

وبدأت الجلسة الختامية بايات من الذكر الحكيم بصوت الطفل عبد الرحمن ابو سيد أصغر متسابقي الموسم الثاني لبرنامج دولة التلاوة

وانطلقت فعاليات المنتدى يوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري، تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، بهدف فتح مساحة للحوار بين الحكومة والمواطنين والخبراء والمتخصصين، لمناقشة ما تحقق من مشروعات وسياسات تنموية خلال السنوات الماضية، واستعراض التحديات الراهنة وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.

وتضمنت أجندة المنتدى جلسات ناقشت ملفات بناء الإنسان، والتعليم، والشباب والرياضة، والثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية، إلى جانب التنمية الحضرية والعمرانية، والصحة، والتحول الرقمي، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي والمائي.

كما شهدت الفعاليات مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية، من بينها مسيرة الطاقة المصرية، والاستثمار والإنتاج والصناعة وفرص العمل، وموارد النقد وإدارة الدين، فضلًا عن ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030.

وشهدت جلسات المنتدى مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تناولت المناقشات التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، والفرص المتاحة لتعزيز التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين، في إطار توجه يستهدف الاستماع إلى الآراء والمقترحات وربط السياسات العامة باحتياجات المجتمع.

ومن المقرر أن تمثل الجلسة الختامية المحطة الأخيرة لفعاليات المنتدى، الذي أتاح مساحة للحوار حول نتائج مسارات التنمية وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.