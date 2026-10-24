قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد إسرائيلي في الجنوب اللبناني.. تفجيرات في الخيام وقصف مدفعي وأعمال تجريف في يحمر الشقيف
بريطانيا تضخ 20.4 مليار جنيه إسترليني إضافية في بنوك تمويل الأعمال والبنية التحتية
سلاح الجو الفلبيني يعلن مصرع 4 طيارين في حادث بمقاطعة باتانجاس
قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن عدوانا واسعا على الخليل بالضفة الغربية
تحذير عاجل من أمطار رعدية.. تفاصيل طقس الأسبوع الحالي
بسبب لعب العيال.. القبض على المتهمين بالتعدي بالضرب على مسن في الأقصر
نتنياهو يهدد السلطة الفلسطينية: مفاجأة كبيرة جدا تنتظركم
تحديات واجهت الرئيس قبل 2014.. مدبولي يستعرض فيلما «للتاريخ» بختام منتدى مصر 2026
أروى جودة تكشف تفاصيل معاناة والدها مع ألزهايمر وقرارها عدم الإنجاب
فضيحة في إثيوبيا.. ضابط مخابرات روسي يخترق غرفة نوم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
فضيحة تهز واشنطن.. متعاقد بـ CIA يسرّب أسرار إسرائيل وإيران الاستخباراتية
أسامة عرابي: عموتة ليس المسؤول الوحيد عن تراجع الأهلي.. واللاعبون يتحملون جزءًا من الأزمة | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تخصص إمدادات إنقاذ إضافية للمنطقة المنكوبة بالزلزال في شيتسانج

الزلزال في شيتسانج
الزلزال في شيتسانج
أ ش أ

خصصت جمعية الصليب الأحمر الصينية إمدادات الإنقاذ الإضافية للمنطقة المنكوبة بالزلزال في منطقة شيتسانج ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين.

وقالت الجمعية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم السبت- إن إمدادات الإنقاذ الإضافية شملت 50 مرحاضا للطوارئ و500 مجموعة إغاثة للأسر و500 عبوة دافئة وأكثر من 1000 صندوق من الأغذية.

ولقي 16 شخصا مصرعهم وأصيب 76 شخصا آخرون إثر زلزال بقوة 7.0 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة باتشن في مدينة ناجتشيوي في منطقة شيتسانج في الساعة 10:33 مساء يوم أول أمس الخميس.

كما أرسل فرع يوننان التابع للجمعية المذكورة أيضا فريقا للاستجابة لحالات الطوارئ في مجال الصحة العامة إلى المناطق المتضررة كجزء من أحدث جهود الإغاثة.

وأرسلت الجمعية في وقت سابق فريق عمل إلى المنطقة المنكوبة بالكارثة لتوجيه جهود الإغاثة المحلية وخصصت 3800 مجموعة من الإمدادات بما في ذلك مجموعات إغاثة للأسر ومجموعات لوازم النظافة الصحية والسخانات والخيام والسترات والأسرّة القابلة للطي والأغطية.

وبدورها، نسّقت قيادة المسرح الغربي لجيش التحرير الشعبي الصيني قوات برية وجوية لتقييم الأضرار والقيام بعمليات بحث وإنقاذ، كما تم نشر أكثر من 400 من أفراد الجيش والميليشيات من القيادة الفرعية والشرطة المحلية للمساعدة على نقل وإعادة توطين قرابة 500 من السكان المتضررين حتى الساعة 5 مساء يوم الجمعة الماضي.

ونشرت قيادة المسرح أيضا طائرات عسكرية بدون طيار في المنطقة المنكوبة بالزلزال لإجراء عمليات مسح جوي لعدة قرى تقع ضمن دائرة نصف قطرها 20 كيلومترا من مركز الزلزال، فضلا عن عمليات التفتيش للكشف عن الكوارث الثانوية المحتملة.

وذكرت السلطات المحلية أنه وحتى الساعة 6 مساء أمس الجمعة، لم يتم الإبلاغ عن أي أشخاص مفقودين حتى الآن في أعقاب الزلزال.

وأظهر تحليل أجراه خبراء في مركز شبكات الزلازل الصيني أن الزلزال كان شقا ممتدا، يتوافق بشكل أساسي مع الخصائص التكتونية الإقليمية.

جمعية الصليب الأحمر الصينية ة إمدادات الإنقاذ الزلزال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحد الأدنى للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاشات رسميًا.. هتقبض كام أول يناير؟

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

زفاف مصطفى شوبير

علقة موت ..رامز جلال يثير الجدل في زفاف مصطفى شوبير.. ماذا حدث؟

خالد الغندور

بعد خروج صنداونز.. رسالة عاجلة من خالد الغندور لـ لاعبي الزمالك

المتهمين

الزوج اعتدى والطليق صوّر.. الأمن يكشف كواليس فيديو سيدة الإسماعيلية

حفل زفاف مصطفي شوبير

هل انتهت الخلافات؟.. رقص أحمد شوبير مع عصام الحضري في حفل زفاف مصطفى

مودي شلاطة

القناة: لن نبيع شلاطة بأقل من 100 مليون.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي

خالد طلعت

تعليق غير متوقع من خالد طلعت على خروج صن داونز من دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

وزير البترول

البترول وشيفرون تعلنان وجود طبقات حاملة للغاز في "نرجس2" بالبحر المتوسط

بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات ختام الأسبوع على انخفاض

وزير المالية خلال الجلسة

منتدى مصر 2026.. المالية: خفضنا دين أجهزة الموازنة 6.5 مليار دولار في 3 سنوات

بالصور

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة بانتظام؟..7 فوائد مهمة للصحة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

البانيه بيشرب زيت كتير؟.. أخطاء تجنبيها عند القلي أبرزها كثرة التقليب

البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي

صلصة الطماطم حامضة؟.. حيل بسيطة لضبط المذاق أفضل من المحلات

صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد