الصين تخصص إمدادات إنقاذ إضافية للمنطقة المنكوبة بالزلزال في شيتسانج

خصصت جمعية الصليب الأحمر الصينية إمدادات الإنقاذ الإضافية للمنطقة المنكوبة بالزلزال في منطقة شيتسانج ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين.

وقالت الجمعية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم السبت- إن إمدادات الإنقاذ الإضافية شملت 50 مرحاضا للطوارئ و500 مجموعة إغاثة للأسر و500 عبوة دافئة وأكثر من 1000 صندوق من الأغذية.

ولقي 16 شخصا مصرعهم وأصيب 76 شخصا آخرون إثر زلزال بقوة 7.0 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة باتشن في مدينة ناجتشيوي في منطقة شيتسانج في الساعة 10:33 مساء يوم أول أمس الخميس.

كما أرسل فرع يوننان التابع للجمعية المذكورة أيضا فريقا للاستجابة لحالات الطوارئ في مجال الصحة العامة إلى المناطق المتضررة كجزء من أحدث جهود الإغاثة.

وأرسلت الجمعية في وقت سابق فريق عمل إلى المنطقة المنكوبة بالكارثة لتوجيه جهود الإغاثة المحلية وخصصت 3800 مجموعة من الإمدادات بما في ذلك مجموعات إغاثة للأسر ومجموعات لوازم النظافة الصحية والسخانات والخيام والسترات والأسرّة القابلة للطي والأغطية.

وبدورها، نسّقت قيادة المسرح الغربي لجيش التحرير الشعبي الصيني قوات برية وجوية لتقييم الأضرار والقيام بعمليات بحث وإنقاذ، كما تم نشر أكثر من 400 من أفراد الجيش والميليشيات من القيادة الفرعية والشرطة المحلية للمساعدة على نقل وإعادة توطين قرابة 500 من السكان المتضررين حتى الساعة 5 مساء يوم الجمعة الماضي.

ونشرت قيادة المسرح أيضا طائرات عسكرية بدون طيار في المنطقة المنكوبة بالزلزال لإجراء عمليات مسح جوي لعدة قرى تقع ضمن دائرة نصف قطرها 20 كيلومترا من مركز الزلزال، فضلا عن عمليات التفتيش للكشف عن الكوارث الثانوية المحتملة.

وذكرت السلطات المحلية أنه وحتى الساعة 6 مساء أمس الجمعة، لم يتم الإبلاغ عن أي أشخاص مفقودين حتى الآن في أعقاب الزلزال.

وأظهر تحليل أجراه خبراء في مركز شبكات الزلازل الصيني أن الزلزال كان شقا ممتدا، يتوافق بشكل أساسي مع الخصائص التكتونية الإقليمية.