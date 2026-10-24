رئيس وزراء باكستان يؤكد التزام بلاده بالعمل مع الأمم المتحدة لتحقيق السلام والازدهار للجميع

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم /السبت/، عزم بلاده مواصلة العمل مع الأمم المتحدة بغية تحقيق رؤية ميثاق الأمم المتحدة في نشر السلام وتحقيق الازدهار للجميع.

وشدد شريف - في رسالته بمناسبة "يوم الأمم المتحدة" الذي تحل ذكراه اليوم وفقا لما نقله (راديو باكستان) - على التزام بلاده الراسخ بأن تظل الأمم المتحدة في قلب الجهود الدولية لمعالجة التحديات العديدة التي يواجهها العالم اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن يوم الرابع والعشرين من أكتوبر من كل عام يوافق الذكرى السنوية لدخول ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ في عام 1945. وبتصديق غالبية الموقعين هذه الوثيقة التأسيسية، بمن فيهم الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن، ظهرت الأمم المتحدة رسميًا على الساحة الدولية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت بموجب القرار رقم: 168 الصادر في 31 أكتوبر 1947، تخصيص هذا اليوم للتعريف بأهداف المنظمة وإنجازاتها وحشد الدعم لمهامها المتعددة.