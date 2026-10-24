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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منتدى مصر 2026.. الرئيس السيسي يستجيب لأمنية شاب وطفلة بالتقاط صورة معه

خلال لقاء الرئيس بالطفلة
خلال لقاء الرئيس بالطفلة
وفاء نور الدين

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تلبية أمنية الشاب محمود من ذوى الهمم والطفلة تالية، خلال مشاركته في الجلسة الختامية لمنتدى «مصر 2026»، حيث استجاب لطلبهما التقاط صور تذكارية معه.

وطلب الشاب محمود من الرئيس السيسي إتاحة فرصة عمل له، معربًا عن سعادته بلقائه، ومرددًا: «إحنا بنحبك أوي»، فيما حرص الرئيس على التقاط صورة تذكارية معه، في لفتة لاقت اهتمام الحاضرين.

وفي السياق ذاته، استمع الرئيس السيسي إلى الطفلة تالية، التي طلبت التقاط صورة معه، وهو ما استجاب له الرئيس، كما اصطحبها إلى مقعدها، في لفتة إنسانية عكست اهتمامه بالتواصل مع الأطفال وتلبية رغباتهم.

جاء ذلك خلال  ، فعاليات الجلسة الختامية بمنتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح  السيسي، وذلك بعد ستة أيام من الجلسات الحوارية والمناقشات التي تناولت عددًا من الملفات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، بمشاركة الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي مختلف فئات المجتمع.

وانطلقت فعاليات المنتدى يوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري، تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، بهدف فتح مساحة للحوار بين الحكومة والمواطنين والخبراء والمتخصصين، لمناقشة ما تحقق من مشروعات وسياسات تنموية خلال السنوات الماضية، واستعراض التحديات الراهنة وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.

وتضمنت أجندة المنتدى جلسات ناقشت ملفات بناء الإنسان، والتعليم، والشباب والرياضة، والثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية، إلى جانب التنمية الحضرية والعمرانية، والصحة، والتحول الرقمي، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي والمائي.

كما شهدت الفعاليات مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية، من بينها مسيرة الطاقة المصرية، والاستثمار والإنتاج والصناعة وفرص العمل، وموارد النقد وإدارة الدين، فضلًا عن ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030.

وشهدت جلسات المنتدى مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تناولت المناقشات التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، والفرص المتاحة لتعزيز التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين، في إطار توجه يستهدف الاستماع إلى الآراء والمقترحات وربط السياسات العامة باحتياجات المجتمع.

الرئيس السيسي منتدى مصر2026 رئيس الوزراء

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