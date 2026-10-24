فضيحة في إثيوبيا.. ضابط مخابرات روسي يخترق غرفة نوم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

كشف تحقيق أجراه موقع "ذا إنسايدر" (The Insider)، ونُشر في 23 أكتوبر 2026، أن ضابطاً في الاستخبارات العسكرية الروسية تسلل إلى مقر إقامة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في أبريل 2025، وذلك أثناء تواجد محمود علي يوسف وعائلته في المكان.

اختراق غرفة نوم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

وحدد التحقيق هوية المتسلل بأنه الرائد ألكسندر دوبيكوف، الذي كان يشغل آنذاك منصب مساعد الملحق العسكري الروسي في إثيوبيا. واستناداً إلى لقطات كاميرات المراقبة وتحليل التعرف على الوجوه، ذكر "ذا إنسايدر" أن دوبيكوف دخل المقر الدبلوماسي، المعروف باسم "بيت أفريقيا" (Africa House) في حي "بولي أطلس"، بتاريخ 28 أبريل 2025.

توجه الرجل مباشرة إلى غرفة نوم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وبقي بداخلها لمدة أربع دقائق و24 ثانية، ثم التقى لفترة وجيزة بابنة يوسف قبل أن يغادر.

ووفقاً للتقرير، وصلت مركبة تحمل لوحات دبلوماسية روسية إلى المقر، ثم تسلل رجل يرتدي قميصاً وربطة عنق عبر البوابة بالتزامن مع دخول سيارة كانت تقل ابنة محمود علي يوسف.

توجه الرجل مباشرة إلى غرفة نوم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وبقي بداخلها لمدة أربع دقائق و24 ثانية، ثم التقى لفترة وجيزة بابنة يوسف قبل أن يغادر.

وبحسب ما ورد، استجوبه أفراد الأمن الخاص لفترة وجيزة، لكنهم ظنوا خطأً أنه شخصية بارزة (VIP) ضلت طريقها.

وأشار "ذا إنسايدر" إلى أن السجلات العسكرية والخدمية لدوبيكوف تربطه بـ "المديرية الرئيسية لهيئة الأركان العامة" الروسية، المعروفة اختصاراً بـ "GRU".

كما أظهر تحليل بيانات الهواتف اتصالات متكررة مع فلاديسلاف بوبوف، الذي حدده التحقيق كخبير في القرصنة الإلكترونية مرتبط بالوحدة العسكرية 74455 التابعة للاستخبارات العسكرية الروسية، والمعروفة باسم "ساند وورم" (Sandworm).

ولا يزال الغرض من هذا التسلل غير مؤكد وقد طرح التقرير احتمالية أن تكون العملية استهدفت الحصول على وثائق حساسة أو أجهزة إلكترونية، أو زرع معدات مراقبة، لكنه لم يؤكد سرقة أي مواد أو زرع أجهزة تجسس بالفعل.

وأدى الحادث، وفقاً للتقارير، إلى تشديد الإجراءات الأمنية في "بيت أفريقيا".

وبحسب مراجعة "ذا إنسايدر" لسجلات الرحلات الجوية، كان دوبيكوف لا يزال موجوداً في إثيوبيا وقت إجراء التحقيق.

ولم يوضح التقرير ما إذا كانت السلطات الإثيوبية قد حددت هويته أو اتخذت أي إجراءات ضده.

القمة الروسية الأفريقية

تأتي هذه الكشوفات في وقت تستعد فيه روسيا لاستضافة القمة الروسية-الأفريقية الثالثة في موسكو يومي 28 و29 أكتوبر 2026، مما يثير تساؤلات حول العلاقة بين الانخراط الدبلوماسي لموسكو مع المؤسسات الأفريقية وأنشطتها الاستخباراتية في القارة.