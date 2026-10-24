قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا تضخ 20.4 مليار جنيه إسترليني إضافية في بنوك تمويل الأعمال والبنية التحتية
سلاح الجو الفلبيني يعلن مصرع 4 طيارين في حادث بمقاطعة باتانجاس
قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن عدوانا واسعا على الخليل بالضفة الغربية
تحذير عاجل من أمطار رعدية.. تفاصيل طقس الأسبوع الحالي
بسبب لعب العيال.. القبض على المتهمين بالتعدي بالضرب على مسن في الأقصر
نتنياهو يهدد السلطة الفلسطينية: مفاجأة كبيرة جدا تنتظركم
تحديات واجهت الرئيس قبل 2014.. مدبولي يستعرض فيلما «للتاريخ» بختام منتدى مصر 2026
أروى جودة تكشف تفاصيل معاناة والدها مع ألزهايمر وقرارها عدم الإنجاب
فضيحة في إثيوبيا.. ضابط مخابرات روسي يخترق غرفة نوم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
فضيحة تهز واشنطن.. متعاقد بـ CIA يسرّب أسرار إسرائيل وإيران الاستخباراتية
أسامة عرابي: عموتة ليس المسؤول الوحيد عن تراجع الأهلي.. واللاعبون يتحملون جزءًا من الأزمة | خاص
محافظة الجيزة: انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فضيحة في إثيوبيا.. ضابط مخابرات روسي يخترق غرفة نوم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

رئيس الاتحاد الأفريقي
رئيس الاتحاد الأفريقي
ناصر السيد

كشف تحقيق أجراه موقع "ذا إنسايدر" (The Insider)، ونُشر في 23 أكتوبر 2026، أن ضابطاً في الاستخبارات العسكرية الروسية تسلل إلى مقر إقامة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في أبريل 2025، وذلك أثناء تواجد محمود علي يوسف وعائلته في المكان.

اختراق غرفة نوم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

وحدد التحقيق هوية المتسلل بأنه الرائد ألكسندر دوبيكوف، الذي كان يشغل آنذاك منصب مساعد الملحق العسكري الروسي في إثيوبيا. واستناداً إلى لقطات كاميرات المراقبة وتحليل التعرف على الوجوه، ذكر "ذا إنسايدر" أن دوبيكوف دخل المقر الدبلوماسي، المعروف باسم "بيت أفريقيا" (Africa House) في حي "بولي أطلس"، بتاريخ 28 أبريل 2025.

توجه الرجل مباشرة إلى غرفة نوم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وبقي بداخلها لمدة أربع دقائق و24 ثانية، ثم التقى لفترة وجيزة بابنة يوسف قبل أن يغادر. 

ووفقاً للتقرير، وصلت مركبة تحمل لوحات دبلوماسية روسية إلى المقر، ثم تسلل رجل يرتدي قميصاً وربطة عنق عبر البوابة بالتزامن مع دخول سيارة كانت تقل ابنة محمود علي يوسف. 

توجه الرجل مباشرة إلى غرفة نوم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وبقي بداخلها لمدة أربع دقائق و24 ثانية، ثم التقى لفترة وجيزة بابنة يوسف قبل أن يغادر. 

وبحسب ما ورد، استجوبه أفراد الأمن الخاص لفترة وجيزة، لكنهم ظنوا خطأً أنه شخصية بارزة (VIP) ضلت طريقها.

وأشار "ذا إنسايدر" إلى أن السجلات العسكرية والخدمية لدوبيكوف تربطه بـ "المديرية الرئيسية لهيئة الأركان العامة" الروسية، المعروفة اختصاراً بـ "GRU". 

كما أظهر تحليل بيانات الهواتف اتصالات متكررة مع فلاديسلاف بوبوف، الذي حدده التحقيق كخبير في القرصنة الإلكترونية مرتبط بالوحدة العسكرية 74455 التابعة للاستخبارات العسكرية الروسية، والمعروفة باسم "ساند وورم" (Sandworm).

ولا يزال الغرض من هذا التسلل غير مؤكد وقد طرح التقرير احتمالية أن تكون العملية استهدفت الحصول على وثائق حساسة أو أجهزة إلكترونية، أو زرع معدات مراقبة، لكنه لم يؤكد سرقة أي مواد أو زرع أجهزة تجسس بالفعل.

وأدى الحادث، وفقاً للتقارير، إلى تشديد الإجراءات الأمنية في "بيت أفريقيا". 

وبحسب مراجعة "ذا إنسايدر" لسجلات الرحلات الجوية، كان دوبيكوف لا يزال موجوداً في إثيوبيا وقت إجراء التحقيق. 

ولم يوضح التقرير ما إذا كانت السلطات الإثيوبية قد حددت هويته أو اتخذت أي إجراءات ضده. 

القمة الروسية الأفريقية

تأتي هذه الكشوفات في وقت تستعد فيه روسيا لاستضافة القمة الروسية-الأفريقية الثالثة في موسكو يومي 28 و29 أكتوبر 2026، مما يثير تساؤلات حول العلاقة بين الانخراط الدبلوماسي لموسكو مع المؤسسات الأفريقية وأنشطتها الاستخباراتية في القارة.

فضيحة في إثيوبيا ضابط روسي غرفة نوم رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس الاتحاد الأفريقي الاستخبارات العسكرية الروسية رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف فلاديسلاف بوبوف القمة الروسية الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحد الأدنى للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاشات رسميًا.. هتقبض كام أول يناير؟

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

زفاف مصطفى شوبير

علقة موت ..رامز جلال يثير الجدل في زفاف مصطفى شوبير.. ماذا حدث؟

خالد الغندور

بعد خروج صنداونز.. رسالة عاجلة من خالد الغندور لـ لاعبي الزمالك

المتهمين

الزوج اعتدى والطليق صوّر.. الأمن يكشف كواليس فيديو سيدة الإسماعيلية

حفل زفاف مصطفي شوبير

هل انتهت الخلافات؟.. رقص أحمد شوبير مع عصام الحضري في حفل زفاف مصطفى

مودي شلاطة

القناة: لن نبيع شلاطة بأقل من 100 مليون.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي

خالد طلعت

تعليق غير متوقع من خالد طلعت على خروج صن داونز من دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ

أمين سر اقتصادية الشيوخ: البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي فكر مطلوب جدا للمرحلة القادمة

أحمد فرغلي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

نائب: البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يجب أن يتضمن دعم الاستثمار بشكل مباشر

النائب أمير الجزار ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

برلماني يكشف لـ"صدى البلد" المستهدفات من البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

بالصور

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة بانتظام؟..7 فوائد مهمة للصحة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

البانيه بيشرب زيت كتير؟.. أخطاء تجنبيها عند القلي أبرزها كثرة التقليب

البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي

صلصة الطماطم حامضة؟.. حيل بسيطة لضبط المذاق أفضل من المحلات

صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد