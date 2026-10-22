إثيوبيا.. مقـ تل أطـ فال داخل مدرسة بأمهرة وسقوط مدنيين في تيجراي

أسفرت غارات الطائرات المسيرة في منطقتي أمهرة وتيجراي الإثيوبيتين عن مقتل أطفال مدارس ومدنيين آخرين يوم الثلاثاء 20 أكتوبر، وفقًا لشهود عيان وسكان محليين مما زاد من الخسائر في صفوف المدنيين وسط تجدد القتال بين القوات الفيدرالية والمعارضين المسلحين في المنطقتين.

مجـ زرة في إثيوبيا

في منطقة جنوب جوندار في أمهرة، استهدفت غارة جوية بطائرة مسيرة مدرسة سانا الابتدائية في ديرا ووريدا، ما أسفر عن مقتل ستة أطفال على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين، وفقًا للتقارير الأولية.

وفي سياق منفصل، قال سكان محليون إن غارة جوية بطائرة مسيرة في قرية فينارو، في منطقة ساهارتي سامري التابعة للمنطقة الجنوبية الشرقية من إقليم تيجراي، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين أثناء قيامهم بتحميل الماشية على شاحنة.

وجاءت هذه الضربات في الوقت الذي تؤثر فيه هجمات الطائرات بدون طيار بشكل متزايد على المناطق المدنية والبنية التحتية في كلا المنطقتين، ما يثير مخاوف جديدة بشأن حماية المدنيين وسط توسع الحرب الجوية.

في أمهرة، وقع الهجوم على مدرسة سانا الابتدائية بين الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر، في منطقة سانا، وفقاً للتقارير الأولية.

ونُقل الأطفال المصابون إلى عيادة محلية، إلا أن حالتهم الصحية لم تُعرف على الفور.

ولا تزال أعداد الضحايا غير مؤكدة، فبينما أشارت التقارير الأولية إلى مقتل ستة أشخاص، أفادت تقارير أخرى متداولة علنًا بمقتل ما بين سبعة وعشرة طلاب وإصابة أكثر من 25 آخرين.

نفى معلم في مدرسة ابتدائية تحدث إلى وسائل إعلام إثيوبية الادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الضربة استهدفت مخبأً قريباً تستخدمه الجماعات المسلحة في فانو.

قال المعلم: "كانت هذه مدرسة تضم أكثر من 150 طالبًا في الفترة الصباحية؛ ولم يكن هناك أي مسلحين داخل المدرسة أو بالقرب منها. ولم تكن هناك أي اشتباكات في المناطق المجاورة. وقد عاد العديد من طلابنا إلى المدرسة بعد انقطاع دام سنتين أو ثلاث سنوات. لا نعرف سبب استهداف المدرسة".

وقال المعلم إن أكثر من 20 طالباً أصيبوا بجروح، وإن أجزاء من فصلين دراسيين قد تضررت، مضيفاً أنه لم يتم تقييم المدى الكامل للدمار بعد.

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أولياء أمور يهرعون إلى حرم المدرسة ويحملون أطفالهم بعيدًا بينما كان التلاميذ يفرون في اتجاهات مختلفة.

وبدا بعض الأطفال مرتبكين، بينما حاول المعلمون توجيههم إلى بر الأمان وسُمع آخرون يطالبون بنقل المصابين لتلقي العلاج الطبي.



في تيجراي، وقع الإضراب في فينارو حوالي الساعة 9:00 مساءً يوم الثلاثاء 20 أكتوبر، بينما كانت مجموعة من الأشخاص تقوم بتحميل الماشية على شاحنة.

وقال السكان إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم، من بينهم صاحب الماشية وثلاثة أشخاص كانوا يساعدونه، كما نفق عدد غير محدد من الحيوانات.

وقال أحد السكان: "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الثلاثة كانوا أقارب مقربين وكانوا يساعدون المالك"، وتراوحت أعمار بعض المصابين بين 13 و17 عامًا.

وقال أحد السكان إنه لم تكن هناك أي تحركات عسكرية تشمل القوات الفيدرالية أو قوات تيجراي في المنطقة في الأيام التي سبقت الهجوم.

وقال أحد السكان: "لقد مرت أيام تقريباً منذ أن خلت المدينة من التحركات العسكرية من كلا الجانبين".

يأتي هذا الهجوم الأخير في أعقاب سلسلة من غارات الطائرات المسيّرة في تيجراي، أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين، وإلحاق أضرار بالمدارس والبنية التحتية الإنسانية.

وتتواصل هذه الهجمات وسط تجدد القتال بين القوات الفيدرالية الإثيوبية وقوات تيجراي، والذي اشتدّ في 23 سبتمبر.

في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت التقارير أن غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مأوى للنازحين داخلياً في شيرارو، بالمنطقة الشمالية الغربية من إقليم تيجراي، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 14 آخرين، بينهم رضيع.

وفي مدينة أدوا، بالمنطقة الوسطى، أبلغ السكان عن سقوط ضحايا مدنيين بعد غارات جوية بطائرات مسيرة استهدفت عدة مواقع في المدينة، إلا أنه تعذر التحقق من العدد الدقيق للضحايا بشكل مستقل.

تسببت هجمات أخرى بطائرات مسيرة في إلحاق أضرار بأحياء سكنية وفنادق ومدارس ومرافق إعلامية.

وفي سبتمبر دمرت غارة جوية بطائرة مسيرة شاحنة تابعة لمنظمة الإغاثة الكاثوليكية كانت تحمل أكثر من 41 طنًا متريًا من المساعدات الغذائية المخصصة لمخيم للنازحين في شمال غرب تيجراي.

وقد أدانت الولايات المتحدة الهجوم ودعت إلى إجراء تحقيق علني شفاف.

تجدد القتال في أعقاب انهيار اتفاقية وقف إطلاق النار في بريتوريا، الموقعة في نوفمبر 2022، والتي أنهت عامين من الحرب المدمرة في تيغراي، وهجمات الطائرات المسيرة المتواصلة.

وقد أدى التصعيد الأخير إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص، حيث تُقدّر المنظمات الإنسانية أن ما لا يقل عن 150 ألف شخص قد نزحوا في جميع أنحاء تيجراي ومنطقة عفار المجاورة.

في أمهرة، تخوض القوات الفيدرالية معارك ضد جماعات فانو المسلحة منذ عام 2023، وأصبحت غارات الطائرات المسيرة سمة متكررة في هذا الصراع.

واستهدفت هجمات سابقة ، مناطق سكنية ومرافق صحية ومواقع دينية، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية كما استهدف الجيش مقاتلين من صفوفه، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً .

في يوليو من هذا العام، أثارت غارة جوية بطائرة مسيرة على دير القديس كيريكوس إدانة من الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية التوحيدية ومجلس الكنائس العالمي، اللذين دعوا إلى إجراء تحقيقات نزيهة.

كما أسفرت هجمات سابقة عن مقتل أطفال ومدنيين آخرين في مناطق سكنية متفرقة في أنحاء المنطقة.

تؤكد الضربتان الأخيرتان اللتان وقعتا يوم الثلاثاء على المخاطر التي يواجهها المدنيون، حيث تتضمن الصراعات في إثيوبيا بشكل متزايد هجمات جوية من قبل القوات الفيدرالية في المناطق المأهولة بالسكان.