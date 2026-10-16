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إريتريا في مجلس الأمن: تصريحات إثيوبيا المتكررة بشأن الحصول على منفذ سيادي علي البحر إعلان حرب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إريتريا في مجلس الأمن: تصريحات إثيوبيا المتكررة بشأن الحصول على منفذ سيادي علي البحر إعلان حرب

وزير الخارجية الإريتري
وزير الخارجية الإريتري
إلهام عبد العزيز

قال وزير الخارجية الإريتري، إن تصريحات إثيوبيا المتكررة بشأن الحصول على منفذ سيادي علي البحر بمثابة إعلان حرب علي بلاده 

التوترات بين إثيوبيا وإريتريا 

وقال عثمان صالح : التصريحات المتكررة على مدى 3 سنوات من مسؤولين إثيوبيين بشأن الحصول على «منفذ سيادي على البحر» بمثابة إعلان حرب على إريتريا.

إريتريا تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات رادعة ضد إثيوبيا

وقالت وزارة الخارجية الإريترية، في رسالة وجهها وزير الخارجية عثمان صالح إلى مجلس الأمن، إن إثيوبيا تتخذ خطوات للشروع في عدوان على إريتريا، مشيرة إلى أن أديس أبابا تلوّح بهذا التوجه منذ ثلاث سنوات.

واتهمت أسمرة الحكومة الإثيوبية بالسعي إلى انتهاك سيادتها ووحدة أراضيها بهدف الحصول على منفذ بحري بالقوة، معتبرة أن التهديدات والتحركات العسكرية الإثيوبية تمثل، بحسب وصفها، انتهاكا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

إريتريا إثيوبيا مجلس الأمن الحرب بين إثيوبيا وإريتريا

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