كارثة تضرب إثيوبيا .. نفوق أكثر من 10 آلاف رأس من الماشية بسبب الجفاف

أعلنت السلطات الإثيوبية عن نفوق أكثر من 10,100 رأس من الماشية بسبب الجفاف الحاد الذي تعاني منه إثيوبيا وتركزت هذه الوقائع في إقليمي أمهرة وعفر.

الجفاف يضرب إثيوبيا

وأوضح المسئولين الإثيوبيين أن الجفاف الناجم عن تأخر الأمطار الصيفية ونقصها، تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الماشية وتفاقم الأزمة الإنسانية في كل من منطقة شمال غوندار بإقليم أمهرة ومنطقة "كيليبيتي ريسو" بإقليم عفر.

وفي مقاطعة "ويديدا" (Weyeda Woreda) التابعة لشمال جوندار، أفاد مسؤولون إثيوبيون بنفوق أكثر من 10,100 رأس من الماشية — شملت الأبقار والإبل والحمير والأغنام والماعز — في حين تعاني أكثر من 6,500 رأس أخرى من هزال شديد يهدد حياتها.

وحذر المسؤولون من أن 18 منطقة إدارية فرعية (kebeles) داخل المقاطعة تواجه نقصاً حاداً في الغذاء، وذلك في أعقاب فشل المحاصيل مطلع شهر أغسطس؛ مما يشكل خطراً مباشراً على حياة السكان ما لم تصل مساعدات إغاثية عاجلة.

أما في منطقة "كيليبيتي ريسو" بإقليم عفر، فقد تفاقمت ظروف الجفاف في مقاطعتي "أبالا" (Ab’ala) و"بيراهلي" (Berahle)؛ حيث سُجل نفوق أكثر من 300 رأس من الماشية في "أبالا" وحدها، وذلك قبل وقوع اضطرابات أمنية مؤخراً.

وقد قوبلت محاولات المسؤولين في هذه المقاطعات للحصول على مساعدات طارئة من المكاتب الإقليمية لإدارة الكوارث بالتجاهل، دون تلقي أي استجابة.