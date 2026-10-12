إثيوبيا وإسرائيل تعززان التنسيق.. اتصال بين أبي أحمد ونتنياهو وسط توترات إقليمية

أفادت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الإثنين، بأن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أجرى اتصالا هاتفياً بنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول التطورات الإقليمية في المنطقة.

وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيانها: "أجرى رئيس الوزراء أبي أحمد علي، مكالمة مثمرة وبنّاءة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الرئيسية، مع التأكيد مجدداً على التزامنا بالتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك".

والأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، دعم تل أبيب لوحدة إثيوبيا واستقرارها، مؤكداً وجود مصالح مشتركة بين إسرائيل وأديس أبابا في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

وقال ساعر- في منشور عبر منصة «إكس»- إنه تحدث مع وزير الخارجية الإثيوبي حول التطورات الأخيرة في إثيوبيا، مشيراً إلى أن الجانبين ناقشا أهمية الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.

يأتي ذلك في ظل اضطراب الأوضاع في إثيوبيا؛ بعد اقتحام الجيش الإثيوبي إقليم تيجراي الواقع شمال البلاد، بعد اندلاع الاشتباكات بين الجانبين نهاية سبتمبر الماضي، إلى جانب تصعيد أديس أبابا ضد أسمرة.