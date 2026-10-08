النار تشتعل بين أفورقي وآبي أحمد.. مسيرات إثيوبية تضرب قوات إريترية في تيجراي

أفادت وكالة فرانس برس، يوم الخميس أن الجيش الإثيوبي شن هجمات بطائرات مسيرة على القوات الإريترية المتواجدة في شمال إقليم تيجراي.

الجيش الإثيوبي يقصف القوات الإريترية في تيجراي

وذكرت منظمة "أكليد" (ACLED) المعنية بمراقبة النزاعات أن "قوات وذخائر إريترية" في منطقة أديغرات تعرضت لـ "ضربات متعددة بطائرات مسيرة" خلال الليل الفاصل بين الأربعاء والخميس.

وقال شاهد عيان -طلب عدم الكشف عن هويته- لوكالة فرانس برس: "وقعت ضربات كثيرة جداً بطائرات مسيرة بالأمس، مضيفا "دُمرت بعض الشاحنات الإريترية، ولم تعد موجودة في الشوارع".

وقال شاهد آخر في أديجرات -طلب أيضاً عدم الكشف عن هويته- إنه سمع "انفجاراً هائلاً أثناء الليل"، موضحا : "رأيت أيضاً مركبات عسكرية إريترية أصيبت بضربة من طائرة مسيرة".

وقال شاهد ثالث إن القوات الإريترية بدت وكأنها تنسحب نحو الشمال.

تتهم إثيوبيا إريتريا بدعم المتمردين في إقليم تيجراي الشمالي، وقد قطع البلدان علاقاتهما الدبلوماسية الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، تتهم الحكومة في أسمرة التي يتزعمها الرئيس أسياسي أفورقي، إثيوبيا بدعم معارضيها، وبالسعي لإيجاد ذريعة لغزو أراضيها والسيطرة على منفذ مباشر إلى البحر الأحمر.

وقال وزير الإعلام الإريتري، يماني مسكل، على منصة "إكس" إن إثيوبيا "تعمل علناً على تغيير النظام في إريتريا من خلال توفير المأوى والدعم لمرتزقة يزعمون أنهم معارضة".

وأفادت مصادر متعددة لوكالة فرانس برس بأن قوات أسمرة عبرت الحدود هذا الأسبوع وتمركزت حول مدينة أديجرات الإثيوبية في شمال تيجراي.